Résultat de l'élection municipale 2026 à Chartres : l'ensemble des résultats en temps réel avec les scores de chaque liste

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Chartres sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Chartres et la liste complète des élus.

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20:32 - Ladislas Vergne élu Les résultats de ce second tour des Municipales du côté de Chartres avec 51,08% des voix pour Ladislas Vergne (LVDVD) devant Jean Pierre Gorges 29,89%, Jean-François Bridet 19,02%.

17:56 - L'Eure-et-Loir, parmi les départements avec le pire taux de participation à 17h Selon le ministère, l'Eure-et-Loire fait partie des départements qui ont le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 39,26%, contre 48,10% à l'échelle nationale.

17:27 - Le taux de participation à 17h en Eure-et-Loir dévoilé La participation à 17h a été communiquée par le ministère : en Eure-et-Loir, elle s'élève à 39,26%. Un chiffre à comparer aux 56,48% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 42,1% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 52,72%.

12:24 - Faible participation dans le département de Chartres à midi Les résultats du 2e tour des élections municipales à Chartres ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Eure-et-Loir s'élève à 15,46%. Un chiffre à comparer aux 26,85% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 18,17% des municipales 2020, organisées en plein Covid (20,73% en 2014).

08:16 - Une décision de justice favorable à la mairie en pleines municipales À Chartres, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande d'indemnisation d'une piétonne ayant chuté en raison d'un trou dans la chaussée, jugé comme un défaut d'entretien normal. La Ville de Chartres a prouvé avoir maintenu la voirie correctement, évitant toute responsabilité. Cet incident survient dans le contexte des élections municipales de 2026. Lire sur actu.fr

07:57 - Bureaux de vote à Chartres : les horaires d'ouverture Les 33 bureaux de vote de l'agglomération de Chartres sont ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. À l’occasion des municipales de 2026, les habitants de Chartres devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin représente un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats à Chartres. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.

21/03/26 - 16:34 - Les candidats du 2e tour, trois noms pour un siège de maire Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chartres sont désormais officiels après la diffusion des listes par le ministère de l'Intérieur. A Chartres ce dimanche, il faudra donc départager Ladislas Vergne, Jean-Pierre Gorges et Jean-François Bridet pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Chartres

20/03/26 - 15:41 - Les candidats exposent leurs visions pour Chartres lors d'un débat Lors du débat des élections municipales de 2026 à Chartres, les candidats Jean-Pierre Gorges, Ladislas Vergne et Jean-François Bridet ont exposé leurs visions. Les résultats du premier tour ont été surprenants, avec Vergne en tête, suivi de Gorges et Bridet. Le maire sortant a reconnu avoir sous-estimé la concurrence et s'attend à un second tour difficile. Lire sur lechorepublicain.fr

19/03/26 - 19:06 - Jean-François Bridet espère convaincre les abstentionnistes Lors des élections municipales de 2026 à Chartres, Jean-François Bridet, tête de liste de Chartres en commun, mobilise ses colistiers pour le second tour après un résultat décevant au premier tour. Avec 65% d'abstention à La Madeleine, l'équipe se concentre sur la sensibilisation des électeurs afin de redistribuer les cartes. Le candidat espère capitaliser sur le mécontentement envers le maire sortant, Jean-Pierre Gorges. Lire sur lechorepublicain.fr