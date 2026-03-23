Résultat de l'élection municipale 2026 à Chartres : Ladislas Vergne élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Chartres ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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08:50 - Jean-Pierre Gorges battu après 25 ans à la tête de la ville À Chartres, Ladislas Vergne a été élu maire lors des élections municipales de 2026, mettant fin à 25 ans de mandat de Jean-Pierre Gorges. Vergne, ancien adjoint devenu conseiller d'opposition, a remporté le second tour avec 51,08 % des voix. Son élection souligne un désir de changement et de rassemblement parmi les Chartrains. Lire sur lechorepublicain.fr

00:49 - Ladislas Vergne élu maire de Chartres Ladislas Vergne a été élu maire de Chartres à 34 ans, succédant à Jean-Pierre Gorges après 25 ans de mandat. Lors du deuxième tour des élections municipales, il a remporté 51,08 % des voix, marquant un souhait de changement parmi les Chartrains tout en restant ancrés à droite. Ce résultat a provoqué une joie manifeste parmi ses partisans. Lire sur actu.fr

22/03/26 - 20:32 - Ladislas Vergne élu Les résultats de ce second tour des Municipales du côté de Chartres avec 51,08% des voix pour Ladislas Vergne (LVDVD) devant Jean Pierre Gorges 29,89%, Jean-François Bridet 19,02%.

22/03/26 - 17:56 - L'Eure-et-Loir, parmi les départements avec le pire taux de participation à 17h Selon le ministère, l'Eure-et-Loire fait partie des départements qui ont le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 39,26%, contre 48,10% à l'échelle nationale.

22/03/26 - 17:27 - Le taux de participation à 17h en Eure-et-Loir dévoilé La participation à 17h a été communiquée par le ministère : en Eure-et-Loir, elle s'élève à 39,26%. Un chiffre à comparer aux 56,48% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 42,1% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 52,72%.

22/03/26 - 12:24 - Faible participation dans le département de Chartres à midi Les résultats du 2e tour des élections municipales à Chartres ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Eure-et-Loir s'élève à 15,46%. Un chiffre à comparer aux 26,85% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 18,17% des municipales 2020, organisées en plein Covid (20,73% en 2014).

22/03/26 - 08:16 - Une décision de justice favorable à la mairie en pleines municipales À Chartres, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande d'indemnisation d'une piétonne ayant chuté en raison d'un trou dans la chaussée, jugé comme un défaut d'entretien normal. La Ville de Chartres a prouvé avoir maintenu la voirie correctement, évitant toute responsabilité. Cet incident survient dans le contexte des élections municipales de 2026. Lire sur actu.fr

22/03/26 - 07:57 - Bureaux de vote à Chartres : les horaires d'ouverture Les 33 bureaux de vote de l'agglomération de Chartres sont ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. À l’occasion des municipales de 2026, les habitants de Chartres devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin représente un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats à Chartres. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.

21/03/26 - 16:34 - Les candidats du 2e tour, trois noms pour un siège de maire Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chartres sont désormais officiels après la diffusion des listes par le ministère de l'Intérieur. A Chartres ce dimanche, il faudra donc départager Ladislas Vergne, Jean-Pierre Gorges et Jean-François Bridet pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Chartres