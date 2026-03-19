Résultat de l'élection municipale 2026 Chartres : Les candidats officiels du 2e tour dévoilés, trois noms pour un siège de maire

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chartres oppose Ladislas Vergne, Jean-Pierre Gorges et Jean-François Bridet. Suivez le 2e tour en direct.

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19:06 - Jean-François Bridet espère convaincre les abstentionnistes Lors des élections municipales de 2026 à Chartres, Jean-François Bridet, tête de liste de Chartres en commun, mobilise ses colistiers pour le second tour après un résultat décevant au premier tour. Avec 65% d'abstention à La Madeleine, l'équipe se concentre sur la sensibilisation des électeurs afin de redistribuer les cartes. Le candidat espère capitaliser sur le mécontentement envers le maire sortant, Jean-Pierre Gorges. Lire sur lechorepublicain.fr

18/03/26 - 23:34 - Les candidats officiels du 2e tour dévoilés, trois noms pour un siège de maire Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chartres sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Chartres ce dimanche, il faudra donc départager Ladislas Vergne, Jean-Pierre Gorges et Jean-François Bridet pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Chartres

18/03/26 - 10:11 - Lutte Ouvrière absente du second tour Vincent Chevrollier, représentant de Lutte Ouvrière, annonce que sa liste ne sera pas présente au second tour des municipales de 2026 à Chartres, ayant obtenu seulement 1,22% des voix. Il souligne la majorité de droite dans la ville et rappelle l'importance du vote de conscience pour les électeurs ouvriers, refusant de soutenir les candidats de droite. Lire sur lechorepublicain.fr

18/03/26 - 05:01 - La Madeleine soutient Ladislas Vergne aux municipales Ladislas Vergne, candidat aux municipales de 2026, fait campagne à La Madeleine, un quartier de Chartres, où il reçoit un accueil chaleureux des habitants. Sa campagne met en avant les questions de logement et le dynamisme d'un réseau d'entraide local, né en réponse à l'abandon de la ville. Malgré des tensions, Vergne reste positif sur la mobilisation électorale à venir. Lire sur lechorepublicain.fr

17/03/26 - 23:11 - Les débats se dérouleront entre le 18 et le 19 Les débats d’entre-deux tours des élections municipales de 2026 à Chartres, Dreux et Nogent-le-Rotrou seront organisés par L’Écho Républicain et Radio Intensité. Les candidats des villes participeront à ces rencontres pour présenter leurs projets. Les débats auront lieu entre le 18 et le 19 mars, avant le second tour du 22 mars. Lire sur lechorepublicain.fr

17/03/26 - 22:11 - Gallardon prépare une triangulaire pour 2026 À Gallardon, les candidats Mathias Sonnic et Emmanuel Meyer ont tenté d'unir leurs listes pour les élections municipales de 2026, visant à contester le maire sortant Yves Marie. Malgré leur rencontre, des désaccords subsistent concernant la parité et la tête de liste éventuelle. La situation conduit à une triangulaire pour le second tour, prévue prochainement. Lire sur lechorepublicain.fr

17/03/26 - 12:41 - Des complications pour le deuxième tour À Chartres, la candidature de Jean-Pierre Gorges a été surprise par un résultat inattendu lors du premier tour des municipales de 2026, où il est arrivé en deuxième position derrière Ladislas Vergne. La gauche unie, bien que troisième, n'a pas de réserves de voix pour le second tour. Le déroulement du scrutin suscite des incertitudes quant aux reports de voix et à la mobilisation des électeurs. Lire sur lechorepublicain.fr

16/03/26 - 20:56 - Ladislas Vergne arrive premier au premier tour Lors du premier tour des élections municipales 2026 à Chartres, le maire sortant Jean-Pierre Gorges a été surpris de se retrouver en deuxième position, devancé par son ancien adjoint Ladislas Vergne. Ce résultat, interprété comme un séisme local, révèle un désaveu significatif de la part des électeurs envers Gorges, malgré ses succès passés. La campagne a mis en lumière un désir de changement, illustré par l'engouement pour Vergne, qui prône un message de proximité. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 20:56 - Un taux de participation à presque 53% Les élections municipales de 2026 en Eure-et-Loir ont enregistré un taux de participation de 52,82 %, en baisse par rapport aux années précédentes. Si certaines communes, comme Gellainville et Saint-Christophe, affichent un engagement supérieur à 70 %, d'autres peinent à mobiliser les électeurs. La situation des différents candidats et leur préparation pour le second tour restent à déterminer. Lire sur lechorepublicain.fr