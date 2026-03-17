Résultat de l'élection municipale 2026 à Chartres : Ladislas Vergne face à Jean-Pierre Gorges, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chartres opposera Ladislas Vergne à Jean-Pierre Gorges. Jean-François Bridet est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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12:41 - Des complications pour le deuxième tour À Chartres, la candidature de Jean-Pierre Gorges a été surprise par un résultat inattendu lors du premier tour des municipales de 2026, où il est arrivé en deuxième position derrière Ladislas Vergne. La gauche unie, bien que troisième, n'a pas de réserves de voix pour le second tour. Le déroulement du scrutin suscite des incertitudes quant aux reports de voix et à la mobilisation des électeurs. Lire sur lechorepublicain.fr

16/03/26 - 08:21 - La liste menée par Ladislas Vergne en tête du premier tour avec 39,78 % des voix Les élections municipales de 2026 à Chartres ont eu lieu le 15 mars, avec une participation de 53,14 %. La liste menée par Ladislas Vergne a remporté le premier tour avec 39,78 % des voix, suivie de Jean-Pierre Georges et de Jean-François Bridét. Ces résultats marquent le début d'une campagne électorale active dans la ville. Le deuxième tour se déroulera le 22 mars prochain. Lire sur lechorepublicain.fr

15/03/26 - 19:51 - Chartres et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Chartres apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 37 990 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 3 272 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (36,12%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 3 724 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 12,05%, Chartres se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 32,42% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3631,78 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Chartres contribue à édifier l'avenir de la France.

15/03/26 - 17:57 - Les votants de Chartres de plus en plus attirés par le RN Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Chartres en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 16,78% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 33,17% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 11,68% à la formation d'extrême droite au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 2,60% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 22,00% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 24,87% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Chartres. Il terminera avec 30,33% lors du vote final.

15/03/26 - 17:41 - Le taux de participation dans l'Eure-et-Loire à 17h s'élève à 49,50% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 49,50% dans l'Eure-et-Loir.

15/03/26 - 16:58 - Chartres classée chez les abstentionnistes avant ces municipales La participation des électeurs de Chartres sera, à la fin de la journée, une clé pour ces municipales 2026. Lors des municipales de 2020, la participation avait atteint 35,41 % lors du premier round, un taux inférieur aux 44,7 % du pays, en pleine crise sanitaire à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 69,50 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux élections locales, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 47,40 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 63,33 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 48,92 % des citoyens locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent constituer une localité où la participation peine à décoller par rapport aux tendances françaises.

15/03/26 - 15:59 - L'année de la dissolution, comment Chartres a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Chartres, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,00%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard avaient ensuite donné l'avantage au mouvement 'Majorité présidentielle' (30,66%), devant la gauche réunie (29,47%) sur les 2 circonscriptions rattachées à la ville. Le second round n'a pas changé grand chose, Ensemble ! Majorité présidentielle culminant à 64,36% des votes sur place. L'orientation des électeurs de Chartres a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.

15/03/26 - 14:57 - Chartres : des verdicts particulièrement parlants lors des scrutins il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Chartres se positionne comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Chartres plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 30,79% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 22,81%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 66,83% pour Emmanuel Macron, contre 33,17% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Chartres donnaient la prime à Ensemble ! (28,31%) devant la Nupes (27,30%). Le dénouement au second tour était favorable à Ensemble !, agrégeant 56,22% des suffrages exprimés.

15/03/26 - 13:19 - La participation dans l'Eure-et-Loir dévoilée à midi La participation dans l'Eure-et-Loir à midi atteint 18,99% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 26,18% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 16,90% dans le département.