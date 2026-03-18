Résultat de l'élection municipale 2026 Cherbourg-en-Cotentin : Benoît Arrivé et Camille Margueritte en meeting avant le second tour
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin opposera Camille Margueritte à Benoît Arrivé. Suivez le 2e tour en direct.
11:59 - Des débats animés ce 18 mars
À Cherbourg-en-Cotentin, les débats radio et télé prévus ce mercredi sont très attendus dans le cadre des élections municipales de 2026. Ces échanges promettent d'animer la campagne électorale et d'offrir une plateforme pour les candidats. Les enjeux locaux sont cruciaux et mobilisent l'attention des habitants. Lire sur cherbourg.maville.com
10:56 - Camille Margueritte domine à Cherbourg lors des municipales
À Cherbourg, Camille Margueritte a pris la tête des élections municipales de 2026 lors de sa soirée de campagne. Malgré un temps maussade, elle semble déterminée face aux résultats qui tombent. Son équipe est mobilisée pour suivre l'évolution des votes et préparer la suite. Lire sur lamanchelibre.fr
17/03/26 - 23:59 - Les enjeux à Cherbourg-dans les élections municipales
Les élections municipales à Cherbourg-en-Cotentin se concentrent sur le projet de contournement sud-ouest, soutenu par la candidate Camille Margueritte et des élus de droite. Ce projet vise à fluidifier la circulation et à améliorer la qualité de vie des habitants. Les enjeux de mobilité et de développement économique sont au cœur des débats. Lire sur actu.fr
17/03/26 - 22:58 - Les candidats de Port-Bail-sur-Mer s'affichent sans alliances
À l'approche des élections municipales de 2026 à Port-Bail-sur-Mer, les candidats ont confirmé qu'aucune alliance ne sera formée, ce qui pourrait mener à une triangulaire. Cette situation pourrait influencer dynamiquement le résultat des élections. Les enjeux locaux restent au cœur des préoccupations des électeurs. Lire sur cherbourg.maville.com
17/03/26 - 21:56 - Cherbourg-en-Cotentin attend un second tour décisif
À Cherbourg-en-Cotentin, le second tour des municipales 2026 s'annonce serré. Camille Margueritte, candidate de la droite, a devancé le maire sortant Benoît Arrivé, mais la mobilisation des électeurs sera cruciale. Les candidats se disputent également le soutien des listes LFI et divers pour remporter les voix décisives. Lire sur ouest-france.fr
17/03/26 - 20:56 - Cherbourg-en-Cotentin attend son futur maire
Le débat décisif pour les élections municipales de 2026 à Cherbourg-en-Cotentin se tiendra ce mercredi entre Camille Margueritte, en tête du premier tour, et le maire sortant Benoît Arrivé. Les candidats aborderont des thèmes essentiels pour le développement de la ville. Ce face-à-face intervient à quelques jours du second tour. Lire sur francebleu.fr
17/03/26 - 14:39 - Camille Margueritte en passe de faire revenir la droite aux affaires à Cherbourg
Les élections municipales de Cherbourg-en-Cotentin pour 2026 s'annoncent compétitives, avec Camille Margueritte de la droite en tête au premier tour avec 45,23 % des voix, devant le maire sortant socialiste Benoît Arrivé. Camille Margueritte mise sur un projet concret et rassembleur pour séduire les électeurs au second tour. Le scrutin pourrait bouleverser le paysage politique local avec une forte demande de changement exprimée par les électeurs de gauche. Lire sur francebleu.fr
17/03/26 - 14:30 - Benoît Arrivé et Camille Margueritte en meeting avant le second tour
À Cherbourg-en-Cotentin, les candidats Benoît Arrivé et Camille Margueritte intensifient leur campagne à l'approche des élections municipales de 2026. Deux réunions publiques sont programmées le 19 mars pour rassembler leurs soutiens et convaincre les indécis. Ces événements se tiendront à des horaires décalés dans des salles différentes de la ville. Lire sur actu.fr
16/03/26 - 22:50 - Cherbourg voit une surprise avec Margueritte
À Cherbourg, la victoire surprise de Camille Margueritte au premier tour des élections municipales de 2026 bouscule le paysage politique local, traditionnellement dominé par la gauche. Avec presque quatre points d'avance sur le maire sortant Benoît Arrivé, la dynamique semble favoriser Margueritte, mais rien n'est encore joué pour le second tour. La gauche, historiquement forte, pourrait se remobiliser pour défendre sa position malgré ce revers inattendu. Lire sur actu.fr
16/03/26 - 22:49 - Cherbourg-en-Cotentin vacille avant les municipales 2026
À l'approche des élections municipales de 2026, Cherbourg-en-Cotentin, traditionnellement ancrée à gauche, fait face à des tensions au sein des partis. Les changements politiques et l'essor de nouveaux mouvements brouillent les cartes dans cette ville. La dynamique électorale pourrait s'avérer décisive pour l'avenir politique local. Lire sur cherbourg.maville.com