Résultat de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin : Camille Margueritte élue, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Cherbourg-en-Cotentin ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

En direct

10:32 - Benoît Arrivé appelle à l'union de la gauche pour regagner la ville Benoît Arrivé, maire sortant de Cherbourg-en-Cotentin, a perdu son poste lors des élections municipales de mars 2026, avec presque 47% des voix. Malgré une campagne difficile marquée par des attaques sur les réseaux sociaux, il préconise un retour à une stratégie de gauche unie pour reconquérir la ville. Il souligne que la gauche doit travailler pour regagner, face à une forte poussée des droites dont le RN. Lire sur actu.fr

02:41 - Cherbourg-en-Cotentin voit sa participation électorale croître À Cherbourg-en-Cotentin, le taux de participation aux élections municipales de 2026 est en forte hausse, indiquant un intérêt croissant des habitants pour le processus électoral. Cet engagement pourrait influencer les résultats et la dynamique politique de la ville. Les enjeux locaux sont particulièrement présents dans cette élection. Lire sur cherbourg.maville.com

02:40 - Camille Margueritte remporte Cherbourg aux municipales 2026 Cherbourg-en-Cotentin a vécu un tournant majeur lors des élections municipales de 2026, avec l'élection de Camille Margueritte, candidate de droite. Elle a remporté la victoire avec 53,11 % des voix contre le maire sortant Benoît Arrivé, marquant ainsi un changement historique après cinquante ans de domination de la gauche. Le taux de participation a augmenté, ce qui témoigne de l'engagement des électeurs. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 18:50 - Les candidats ont voté plus tôt dans la journée Lors des élections municipales de 2026 à Cherbourg-en-Cotentin, le maire sortant Benoît Arrivé (PS) a voté à 16h, après avoir terminé second au premier tour avec 41,51% des voix. Camille Margueritte, candidate de la droite, était en tête avec 43,28% et a voté le matin au même bureau que lors du premier tour. Les résultats déterminent les enjeux d'un second tour attendu. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 18:45 - Les bureaux de vote sont fermés, les résultats arrivent à Cherbourg Les bureaux de vote de la ville sont fermés depuis 18h ce dimanche 22 mars, le dépouillement a commencé et les résultats sont attendus plus tard dans la soirée. Les élections municipales de 2026 à Cherbourg-en-Cotentin s'annoncent très disputées entre Camille Margueritte, candidate de la droite, et Benoît Arrivé, le maire sortant du PS. Après un premier tour surprenant, Margueritte est en tête avec 45,23 % des voix, tandis qu'Arrivé obtient 41,51 %. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

22/03/26 - 17:29 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère. Dans le département de la Manche, qui intéresse la ville de Cherbourg-en-Cotentin, elle s'élève à 49,63%. Un chiffre à comparer aux 59,55% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 30,15% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 61,23%.

22/03/26 - 14:14 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans la Manche A Cherbourg-en-Cotentin, les résultats du 2e tour des élections municipales ont déjà un premier indicateur significatif. A midi, la participation dans le département de Manche s'élève à 18,74%. Un chiffre à comparer aux 28,04% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 13,25% des municipales 2020, organisées en plein Covid (24,2% en 2014).

22/03/26 - 07:57 - Premier tour des municipales à Cherbourg-en-Cotentin : horaires des 59 bureaux de vote Les 59 bureaux de vote de la ville de Cherbourg-en-Cotentin fermeront leurs portes à 18 heures. En 2026, les électeurs de Cherbourg-en-Cotentin sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les municipales 2026 à Cherbourg-en-Cotentin est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.

21/03/26 - 17:11 - Un duel pour la mairie de Cherbourg-en-Cotentin ce dimanche Le second tour des élections municipales se tiendra le 22 mars 2026 dans la cité portuaire de la Manche. À l'issue du premier tour, le paysage électoral s'est resserré autour de deux formations principales. Le maire sortant, Benoît Arrivé, est arrivé en tête avec 37,21 % des suffrages exprimés à la tête de la liste d'union de la gauche « La Ville Ensemble ». Face à lui, Camille Margueritte conduit la liste divers droite « Une maire pour rassembler ». Ce face-à-face final arbitrera l'avenir de la commune nouvelle pour les six prochaines années, dans un contexte où la participation du premier tour s'était établie à 42,65 %.