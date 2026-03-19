Résultat de l'élection municipale 2026 Cherbourg-en-Cotentin : Des débats animés ce 18 mars
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin oppose Camille Margueritte à Benoît Arrivé. Suivez le 2e tour en direct.
16:27 - Le Mouvement républicain et citoyen appelle à voter en faveur de Benoît Arrivé
À Cherbourg-en-Cotentin, le Mouvement républicain et citoyen exhorte les électeurs à soutenir Benoît Arrivé au second tour des élections municipales de 2026. Leur objectif est de contrecarrer le camp présidentiel et de renforcer l'opposition locale. L'élection représente un enjeu crucial pour l'équilibre politique de la ville. Lire sur lamanchelibre.fr
15:26 - Benoît Arrivé renvoyé à l'extrême droite : la publication d'une caricature du candidat fait polémique
À Cherbourg-en-Cotentin, la candidature de Benoît Arrivé pour les élections municipales de 2026 crée la controverse. Une caricature le comparant à Adolf Hitler a provoqué un tollé parmi les élus locaux, reflétant les tensions politiques croissantes. La situation met en lumière les enjeux de cette campagne électorale délicate. Lire sur lamanchelibre.fr
14:26 - Benoît Arrivé promet un référendum sur le projet de contournement routier de la ville
Lors d'un débat, le maire sortant de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, a promis un référendum sur le projet de contournement routier de la ville s'il est réélu. Il insiste sur la nécessité d'un débat public éclairé pour impliquer les habitants dans cette décision cruciale. Sa concurrente, Camille Margueritte, critique cette approche en dénonçant l'inaction et l'immobilisme. Lire sur francebleu.fr
13:56 - Les candidats de Cherbourg débattent par des échanges tendus
À Cherbourg-en-Cotentin, Camille Margueritte et Benoît Arrivé se sont affrontés lors d'un débat pour le deuxième tour des municipales 2026. Les candidats, aux visions opposées, ont discuté de la mobilité et des finances, avec des échanges parfois tendus. Arrivé a proposé un référendum sur un contournement routier, Margueritte dénonçant un immobilisme. Lire sur francebleu.fr
12:58 - Jean-Marie Lejeune veut conquérir Cherbourg au Parlement
À Cherbourg, Jean-Marie Lejeune, après son échec aux municipales avec 5,9% des voix, se tourne vers une candidature pour devenir député de la quatrième circonscription de la Manche. Il mise sur ses racines locales et propose un programme social sans étiquette, visant à soutenir les droits au logement et à l'emploi. Malgré son âge de 73 ans, il est déterminé à gagner, ciblant notamment la députée socialiste Anna Pic. Lire sur tendanceouest.com
12:56 - Des colistiers divisés à Cherbourg-en-Cotentin
À Cherbourg-en-Cotentin, les élections municipales de 2026 ont vu Jean-Marie Lejeune éliminé au premier tour sans consignes de vote pour ses électeurs. Ses colistiers sont désormais divisés entre les deux candidats restants pour le second tour. Cette situation ajoute une complexité à la campagne en cours. Lire sur lamanchelibre.fr
18/03/26 - 15:36 - Les candidats débattent à Cherbourg-en-Cotentin
À Cherbourg-en-Cotentin, Camille Margueritte et Benoît Arrivé se sont affrontés lors d'un débat avant le second tour des élections municipales. Margueritte, candidate de la droite, a obtenu 45,23% des voix lors du premier tour, tandis qu'Arrivé, le maire sortant, représente une coalition de gauche. Ce débat s'inscrit dans le contexte électoral crucial de ces municipales. Lire sur lamanchelibre.fr
18/03/26 - 14:39 - Pas d'alliance entre la gauche
À Cherbourg-en-Cotentin, la gauche ne parvient pas à s'unir pour le second tour des élections municipales de 2026. Benoît Arrivé, candidat PS, se retrouve second avec 41,5% derrière la candidate de droite. Les discussions pour une fusion avec LFI échouent, laissant la droite en position favorable. Lire sur tendanceouest.com
18/03/26 - 13:39 - Cherbourg-unis face à la droite, les Insoumis veulent agir
À Cherbourg-en-Cotentin, les élections municipales de mars 2026 révèlent des tensions au sein de la gauche, avec Quentin Briegel, leader des Insoumis, qui déplore la fragmentation qui favorise la droite. Malgré des tentatives d'alliance avec le maire sortant Benoît Arrivé, un blocage a été constaté. Les jeunes Insoumis appellent à voter pour Arrivé afin d'éviter la montée de la droite. Lire sur actu.fr
18/03/26 - 11:59 - Des débats animés ce 18 mars
À Cherbourg-en-Cotentin, les débats radio et télé prévus ce mercredi sont très attendus dans le cadre des élections municipales de 2026. Ces échanges promettent d'animer la campagne électorale et d'offrir une plateforme pour les candidats. Les enjeux locaux sont cruciaux et mobilisent l'attention des habitants. Lire sur cherbourg.maville.com