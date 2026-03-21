Résultat de l'élection municipale 2026 Cherbourg-en-Cotentin : Le maire sortant se bat pour ne pas céder la ville à la droite

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin oppose Camille Margueritte à Benoît Arrivé. Suivez le 2e tour en direct.

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17:11 - Un duel pour la mairie de Cherbourg-en-Cotentin ce dimanche Le second tour des élections municipales se tiendra le 22 mars 2026 dans la cité portuaire de la Manche. À l'issue du premier tour, le paysage électoral s'est resserré autour de deux formations principales. Le maire sortant, Benoît Arrivé, est arrivé en tête avec 37,21 % des suffrages exprimés à la tête de la liste d'union de la gauche « La Ville Ensemble ». Face à lui, Camille Margueritte conduit la liste divers droite « Une maire pour rassembler ». Ce face-à-face final arbitrera l'avenir de la commune nouvelle pour les six prochaines années, dans un contexte où la participation du premier tour s'était établie à 42,65 %.

20/03/26 - 19:31 - Le groupe écologiste de la Région Normandie affiche son soutien à Benoît Arrivé À Cherbourg, le groupe écologiste de la Région Normandie affiche son soutien à Benoît Arrivé en vue des élections municipales de 2026. Ils soulignent l'importance de la protection de l'environnement en tant qu'élément central de leur campagne. Ce soutien s'inscrit dans une stratégie visant à maintenir une position de gauche lors de ces élections. Lire sur lamanchelibre.fr

20/03/26 - 14:10 - Le maire sortant se bat pour ne pas céder la ville à la droite À Cherbourg-en-Cotentin, le maire sortant Benoît Arrivé mène une dernière réunion publique pour maintenir la gauche au pouvoir, face à une droite menaçante. Des soutiens affirment leur volonté de préserver la ville historique à gauche, soulignant les investissements réalisés et les défis à venir. Les enjeux se présentent cruciaux alors que le premier tour a affiché des résultats décevants. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 12:25 - Camille Margueritte veut rencontrer les électeurs À Cherbourg, Camille Margueritte se concentre sur le porte-à-porte avant le second tour des élections municipales du 22 mars 2026. La candidate du centre et de la droite recueille les attentes des citoyens, notamment sur les questions de propreté et d'entretien urbain. Son équipe se dit motivée et dynamique, espérant un succès après un bon premier tour. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 18:30 - Benoît Arrivé soutenu par anciens maires de Cherbourg À Cherbourg-en-Cotentin, six anciens maires apportent leur soutien à Benoît Arrivé, le maire sortant, à l'approche du second tour des élections municipales. Ils soulignent l'importance des services publics et mettent en avant une vision de la ville axée sur la solidarité et la proximité. Ils appellent les électeurs à faire un choix entre deux conceptions de la ville ce dimanche. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 17:27 - Génération.s et les Écologistes appellent à faire barrage à la droite À Cherbourg-en-Cotentin, à l'approche du second tour des élections municipales, le mouvement Génération.s et les écologistes appellent à voter pour Benoît Arrivé. Leur objectif est de contrer la candidature de Camille Margueritte, représentant la droite. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte politique tendu pour ce scrutin. Lire sur lamanchelibre.fr

19/03/26 - 17:02 - Camille Margueritte et Benoît Arrivé débattent avant le second tour À Cherbourg-en-Cotentin, les élections municipales de 2026 battent leur plein avec le maire sortant Benoît Arrivé (PS) face à Camille Margueritte (Divers droite). Alors qu'Arrivé vante son bilan en matière de logement, Margueritte plaide pour l'attraction d'investisseurs privés. Les deux candidats s'accordent sur la nécessité d'un contournement routier, mais leurs approches divergent. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 16:27 - Le Mouvement républicain et citoyen appelle à voter en faveur de Benoît Arrivé À Cherbourg-en-Cotentin, le Mouvement républicain et citoyen exhorte les électeurs à soutenir Benoît Arrivé au second tour des élections municipales de 2026. Leur objectif est de contrecarrer le camp présidentiel et de renforcer l'opposition locale. L'élection représente un enjeu crucial pour l'équilibre politique de la ville. Lire sur lamanchelibre.fr

19/03/26 - 15:26 - Benoît Arrivé renvoyé à l'extrême droite : la publication d'une caricature du candidat fait polémique À Cherbourg-en-Cotentin, la candidature de Benoît Arrivé pour les élections municipales de 2026 crée la controverse. Une caricature le comparant à Adolf Hitler a provoqué un tollé parmi les élus locaux, reflétant les tensions politiques croissantes. La situation met en lumière les enjeux de cette campagne électorale délicate. Lire sur lamanchelibre.fr