Résultat de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin : Camille Margueritte face à Benoît Arrivé, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin opposera Camille Margueritte à Benoît Arrivé. Suivez le 2e tour en direct.
16/03/26 - 22:50 - Cherbourg voit une surprise avec Margueritte
À Cherbourg, la victoire surprise de Camille Margueritte au premier tour des élections municipales de 2026 bouscule le paysage politique local, traditionnellement dominé par la gauche. Avec presque quatre points d'avance sur le maire sortant Benoît Arrivé, la dynamique semble favoriser Margueritte, mais rien n'est encore joué pour le second tour. La gauche, historiquement forte, pourrait se remobiliser pour défendre sa position malgré ce revers inattendu. Lire sur actu.fr
16/03/26 - 22:49 - Cherbourg-en-Cotentin vacille avant les municipales 2026
À l'approche des élections municipales de 2026, Cherbourg-en-Cotentin, traditionnellement ancrée à gauche, fait face à des tensions au sein des partis. Les changements politiques et l'essor de nouveaux mouvements brouillent les cartes dans cette ville. La dynamique électorale pourrait s'avérer décisive pour l'avenir politique local. Lire sur cherbourg.maville.com
16/03/26 - 22:47 - Franck Brisset remporte les élections à Flamanville
À Flamanville, les élections municipales de 2026 ont été marquées par une compétition serrée, où Franck Brisset a remporté la victoire avec seulement 13 voix d'écart. Ce résultat souligne l'engagement croissant des citoyens dans la vie politique locale. Les enjeux de cette élection étaient importants pour l'avenir de la commune. Lire sur cherbourg.maville.com
16/03/26 - 22:46 - Cherbourg-en-Cotentin attend un second tour décisif
Les élections municipales de 2026 à Cherbourg-en-Cotentin révèlent un scénario inattendu avec Camille Margueritte en ballottage favorable face au maire sortant Benoît Arrivé. L'abstention élevé complique la situation, rendant crucial le vote du 22 mars. Les perdants du premier tour ne donneront pas de consignes, amplifiant l'incertitude. Lire sur actu.fr
16/03/26 - 22:44 - Les candidats aux élections municipales à Cherbourg se préparent au second tour
À Cherbourg, les deux candidats restants se préparent pour les élections municipales de 2026. Chacun d'eux met en avant son programme pour attirer les électeurs. L'enjeu est de convaincre le public dans un contexte politique local en pleine évolution. Lire sur cherbourg.maville.com
16/03/26 - 22:43 - Jacques Coquelin brigue un quatrième mandat à Valognes
À Valognes, Jacques Coquelin a confirmé sa candidature pour un quatrième mandat lors des élections municipales de 2026. Cette annonce marque un tournant pour la ville, où il a exercé une gestion qui suscite à la fois soutien et critiques. Les enjeux pour cette élection s'annoncent cruciaux pour l'avenir local. Lire sur cherbourg.maville.com
16/03/26 - 22:43 - André Lefèvre remporte les municipales à Quettehou
André Lefèvre a remporté les élections municipales de 2026 à Quettehou, confirmant les prévisions. Sa victoire était attendue par les observateurs, qui anticipaient une large avance. Ce scrutin marque une nouvelle étape dans la politique locale et le développement de la commune. Lire sur cherbourg.maville.com
16/03/26 - 22:41 - Cherbourg-en-Cotentin attend un duel décisif
À Cherbourg-en-Cotentin, les élections municipales de 2026 s'annoncent disputées. Camille Margueritte, à la tête de la liste de droite, a atteint un score remarquable lors du premier tour, remettant en cause le contrôle socialiste en place depuis 1977. Le second tour s'annonce donc comme un véritable affrontement entre elle et Benoît Arrivé. Lire sur lamanchelibre.fr
16/03/26 - 22:40 - Cherbourg : la gauche devancée aux élections municipales ?
À Cherbourg-en-Cotentin, la candidate de droite Camille Marguerite a surpris en arrivant en tête au premier tour des élections municipales de 2026 avec 45,23%. Le maire sortant, Benoit Arrivé, doit maintenant séduire les électeurs insoumis pour espérer conserver son poste. L'avenir politique de la gauche à Cherbourg est incertain. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
16/03/26 - 15:23 - Camille Margueritte se distingue à Cherbourg-en-Cotentin
À Cherbourg-en-Cotentin, Camille Margueritte a réalisé une percée significative lors des élections municipales de 2026, remportant quatre des cinq communes déléguées face au maire sortant Benoît Arrivé. Bien qu'elle ait échoué à gagner à Cherbourg-Octeville, ses résultats dans des bastions socialistes comme Équeurdreville-Hainneville marquent un tournant. Les élections reflètent un changement dans les préférences politiques des électeurs de la commune nouvellement formée. Lire sur actu.fr