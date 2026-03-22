Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand : suivez la publication des résultats en direct
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Clermont-Ferrand sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Clermont-Ferrand et la liste complète des élus.
21:45 - Un résultat serré à Clermont-Ferrand
D'après des estimations de l'IFOP, le résultat de l'élection municipale à Clermont-Ferrand serait très serré : Julien Bony obtiendrait 49.7% des voix, contre 46,8% pour Olivier Bianchi. Le candidat RN Antoine Darbois obtiendrait 3.5% des voix.
20:17 - Julien Bony élu
Selon les résultats du ministère de l'Intérieur dans ce deuxième tour des élections municipales, Julien Bony 51,08% est élu. Olivier Bianchi 45,04%, Antoine Darbois 3,88%.
20:15 - A Clermont-Ferrand, le LR Julien Bony donné gagnant (détail)
La liste de Julien Bony est donnée à 34% des suffrages, devant celle du PS Olivier Bianchi (30%), celle de la LFI Marianne Maximi (17%) et du RN Antoine Darbois (11%).
20:12 - Julien Bony élu à Clermont-Ferrand
Julien Bony (LR) est élu à Clermont-Ferrand avec 49,7% des voix.
19:47 - Les Clermontois attendent les résultats du second tour
Les élections municipales de 2026 en France touchent plusieurs communes, dont Clermont-Ferrand, où la liste de Julien Bony (DVD) a surpassé celle du maire sortant, Olivier Bianchi (UG), au premier tour. Ce dernier a fusionné sa liste avec Marianne Maximi (LFI) pour le second tour. Le taux de participation varie en Auvergne, avec un engagement important au Cantal. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
19:37 - Les électeurs du Puy-de-Dôme se sont mobilisés pour le second tour
Le second tour des élections municipales 2026 dans le Puy-de-Dôme se déroule aujourd'hui, avec une participation de 53,77 % à 17 h. Ce taux est légèrement inférieur à celui du premier tour qui était de 54,30 %. Les électeurs vont découvrir leur nouveau maire ce dimanche soir. Lire sur actu.fr
18:35 - A Clermont-Ferrand, une triangulaire avait départagé les candidats en 2020
Olivier Bianchi (Union de la gauche) avait pris les commandes des dernières municipales en totalisant 38,09% des suffrages. Juste derrière, Jean-Pierre Brenas (Les Républicains) avait capté 20,74% des bulletins valides. Olivier Bianchi l'avait finalement emporté avec 10 254 bulletins (48,41%), face à Jean-Pierre Brenas avec 7 730 électeurs inscrits (36,50%) et Marianne Maximi réunissant 15,08% des électeurs inscrits.
14:27 - Les chiffres de la participation à 12h à Clermont-Ferrand
Des résultats du 2e tour des élections municipales à Clermont-Ferrand avec déjà un premier indicateur, éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Puy-de-Dôme s'élève à 23,77%. Un chiffre à comparer aux 31,32% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 17,47% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,92% en 2014).
12:36 - 76 000 électeurs appelés à voter à Clermont-Ferrand
Le second tour des élections municipales 2026 à Clermont-Ferrand ce 22 mars doit attirer plus de 76 000 électeurs aux urnes. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h pour permettre l'expression du vote. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
11:51 - Il n'y a pas que Clermont-Ferrand qui vote pour le 2e tour des municipales
Les élections municipales de 2026 ont un second tour à Clermont-Ferrand mais aussi dans 18 communes du Puy-de-Dôme, qui votent pour élire leur nouveau maire. A Clermont pour rappel, le maire sortant Olivier Bianchi, soutenu par Marianne Maximi, affronte Julien Bony et Antoine Darbois dans une triangulaire. Le taux de participation et les résultats seront suivis en direct. Lire sur actu.fr