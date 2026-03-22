Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand : les résultats révélés ce dimanche, toutes les infos

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Clermont-Ferrand est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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08:31 - Clermont-Ferrand vote jusqu'à 18h Les électeurs de Clermont-Ferrand et d'autres communes du Puy-de-Dôme votent au second tour des élections municipales 2026. Les bureaux de vote ouvriront à 8h et fermeront à 18h. Les résultats seront annoncés dès 20h le dimanche soir. Lire sur actu.fr

07:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Clermont-Ferrand Le second tour des élections municipales est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En 2020, la crise du covid avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Clermont-Ferrand. Il est important de noter que les 69 bureaux de vote de la ville de Clermont-Ferrand fermeront à 18 heures. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections municipales à Clermont-Ferrand dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.

21/03/26 - 17:38 - Des nouvelles règles pour les élections municipales Les élections municipales de 2026 seront marquées par plusieurs changements importants à Montpellier. Les électeurs devront présenter une pièce d'identité pour voter et ne pourront plus panacher les listes, un système de vote qui a été modifié pour assurer la parité dans les conseils municipaux. Les procurations restent possibles, facilitant la participation des absents. Lire sur lamontagne.fr

20/03/26 - 17:12 - La droite et l'extrême droite s'écharpent avant le second tour À Clermont, Antoine Darbois (RN) finit sa campagne en critiquant son adversaire Julien Bony, affirmant que la plupart des militants du RN sont mécontents. Darbois admet que sa priorité est de garder l'électorat face aux pressions des électeurs de la droite. À 71 ans, il se retire des futures élections mais vise une présence au conseil municipal. Lire sur lamontagne.fr

20/03/26 - 16:12 - Le futur maire pourrait être élu par seulement 10% des habitants À Clermont-Ferrand, le candidat victorieux des élections municipales pourrait être élu par moins de 10 % des habitants, avec seulement 13.451 voix sur une population totale d'environ 147.751. La participation au premier tour était de 52 %, impliquant que le futur maire pourrait être désigné par une fraction minime de la population. Cela souligne un besoin crucial d'engagement électoral pour une véritable représentativité. Lire sur lamontagne.fr

20/03/26 - 15:43 - Les candidats sont confrontés à une forte abstention À Clermont-Ferrand, les élections municipales de 2026 montrent une baisse de la participation, soulignant la nécessité pour les candidats de remobiliser les abstentionnistes. L'électorat de gauche semble moins mobilisé, tandis que l'extrême gauche attire de nouveaux électeurs, en particulier parmi les jeunes. Ce contexte indique un second tour potentiellement tendu. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 15:26 - Face aux critiques de Julien Bony, Olivier Bianchi défend son alliance avec LFI À Clermont-Ferrand, les tensions marquent l'entre-deux-tours des élections municipales, entre Olivier Bianchi (PS) et Julien Bony (LR). Bianchi défend la fusion avec LFI pour représenter les électeurs, tandis que Bony l'accuse de trahison. L'absentéisme s'élève à 52,66 %, posant la question d'une mobilisation urgente des électeurs. Lire sur lamontagne.fr

18/03/26 - 22:26 - Clermont-Ferrand vit un débat municipal tendu À Clermont-Ferrand, le débat entre Julien Bony (LR) et Olivier Bianchi (PS) a été marqué par une forte tension, illustrant l'importance de ces élections municipales. Bony se présente avec confiance, tandis que Bianchi évoque un tournant dans l'histoire de la ville. L'incertitude plane sur l'issue du scrutin, d'autant plus avec une forte abstention au premier tour. Lire sur lamontagne.fr

18/03/26 - 16:36 - Le débat des candidats à Clermont-Ferrand est ce jeudi À Clermont-Ferrand, trois candidats se disputent le fauteuil de maire lors des élections municipales, avec Julien Bony (LR), Olivier Bianchi (PS) et Antoine Darbois (RN) en lice pour le second tour prévu le 22 mars. Un grand débat animé par Marie Morin, prévu le 18 mars à 18h15, permettra aux électeurs de mieux connaître les propositions des candidats. Lire sur lamontagne.fr