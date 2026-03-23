Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand : Julien Bony gagnant, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Clermont-Ferrand ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
13:59 - La droite met fin à 82 ans de gouvernance socialiste
Les élections municipales du 22 mars 2026 marquent un tournant pour Clermont, qui passe sous la direction d'un maire Les Républicains après 82 ans de socialisme. Julien Bony, nouveau maire, devra faire face à des défis majeurs, notamment la sécurité et la circulation. Cette transition politique souligne l'évolution des attentes des électeurs face à la gauche. Lire sur 7joursaclermont.fr
03:36 - Une ancienne sénatrice PS s'attriste d'une défaite
Michèle André, ancienne sénatrice PS, exprime sa tristesse face à la défaite d'Olivier Bianchi à Clermont-Ferrand lors des élections municipales. Elle souligne l'impact du vote des électeurs du RN en faveur de Julien Bony, indiquant une évolution préoccupante de la ville. Elle considère cette défaite comme un signe d'alternance nécessaire dans la démocratie locale. Lire sur lamontagne.fr
03:35 - Marianne Maximi s'inquiète pour Clermont-Ferrand
À Clermont-Ferrand, Marianne Maximi (LFI) déplore la victoire de Julien Bony (LR), qu'elle attribue aux voix du RN. Elle exprime son inquiétude quant aux conséquences d'une politique néolibérale sur la ville, après avoir tenté de maintenir une alternative de gauche. Maximi se dit déterminée à rester une opposition forte face à la droite. Lire sur lamontagne.fr
03:34 - Julien Bony remporte les municipales à Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand a basculé à droite aux élections municipales de 2026, avec Julien Bony élu nouveau maire contre l'ancien maire Olivier Bianchi. Bony a obtenu 50,91% des voix contre 45,45% pour Bianchi, qui a fusionné sa liste avec celle de LFI pour le second tour. Ce changement politique marque une première depuis plus de 80 ans dans la ville. Lire sur actu.fr
22/03/26 - 21:45 - Un résultat serré à Clermont-Ferrand
D'après des estimations de l'IFOP, le résultat de l'élection municipale à Clermont-Ferrand serait très serré : Julien Bony obtiendrait 49.7% des voix, contre 46,8% pour Olivier Bianchi. Le candidat RN Antoine Darbois obtiendrait 3.5% des voix.
22/03/26 - 20:17 - Julien Bony élu
Selon les résultats du ministère de l'Intérieur dans ce deuxième tour des élections municipales, Julien Bony 51,08% est élu. Olivier Bianchi 45,04%, Antoine Darbois 3,88%.
22/03/26 - 20:15 - A Clermont-Ferrand, le LR Julien Bony donné gagnant (détail)
La liste de Julien Bony est donnée à 34% des suffrages, devant celle du PS Olivier Bianchi (30%), celle de la LFI Marianne Maximi (17%) et du RN Antoine Darbois (11%).
22/03/26 - 20:12 - Julien Bony élu à Clermont-Ferrand
Julien Bony (LR) est élu à Clermont-Ferrand avec 49,7% des voix.
22/03/26 - 19:47 - Les Clermontois attendent les résultats du second tour
Les élections municipales de 2026 en France touchent plusieurs communes, dont Clermont-Ferrand, où la liste de Julien Bony (DVD) a surpassé celle du maire sortant, Olivier Bianchi (UG), au premier tour. Ce dernier a fusionné sa liste avec Marianne Maximi (LFI) pour le second tour. Le taux de participation varie en Auvergne, avec un engagement important au Cantal. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
22/03/26 - 19:37 - Les électeurs du Puy-de-Dôme se sont mobilisés pour le second tour
Le second tour des élections municipales 2026 dans le Puy-de-Dôme se déroule aujourd'hui, avec une participation de 53,77 % à 17 h. Ce taux est légèrement inférieur à celui du premier tour qui était de 54,30 %. Les électeurs vont découvrir leur nouveau maire ce dimanche soir. Lire sur actu.fr