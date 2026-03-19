Résultat de l'élection municipale 2026 Clermont-Ferannd : Olivier Bianchi dévoile sa liste pour le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand oppose Antoine Darbois, Julien Bony et Olivier Bianchi. Suivez le 2e tour en direct.

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15:26 - Face aux critiques de Julien Bony, Olivier Bianchi défend son alliance avec LFi À Clermont-Ferrand, les tensions marquent l'entre-deux-tours des élections municipales, entre Olivier Bianchi (PS) et Julien Bony (LR). Bianchi défend la fusion avec LFI pour représenter les électeurs, tandis que Bony l'accuse de trahison. L'absentéisme s'élève à 52,66 %, posant la question d'une mobilisation urgente des électeurs. Lire sur lamontagne.fr

18/03/26 - 22:26 - Clermont-Ferrand vit un débat municipal tendu À Clermont-Ferrand, le débat entre Julien Bony (LR) et Olivier Bianchi (PS) a été marqué par une forte tension, illustrant l'importance de ces élections municipales. Bony se présente avec confiance, tandis que Bianchi évoque un tournant dans l'histoire de la ville. L'incertitude plane sur l'issue du scrutin, d'autant plus avec une forte abstention au premier tour. Lire sur lamontagne.fr

18/03/26 - 16:36 - Le débat des candidats à Clermont-Ferrand est ce jeudi À Clermont-Ferrand, trois candidats se disputent le fauteuil de maire lors des élections municipales, avec Julien Bony (LR), Olivier Bianchi (PS) et Antoine Darbois (RN) en lice pour le second tour prévu le 22 mars. Un grand débat animé par Marie Morin, prévu le 18 mars à 18h15, permettra aux électeurs de mieux connaître les propositions des candidats. Lire sur lamontagne.fr

18/03/26 - 14:36 - Les électeurs de Clermont face à une triangulaire incertaine À Clermont, le second tour des élections municipales se profile avec une triangulaire complexe entre Olivier Bianchi de la gauche unie et les candidats de droite et du RN. Les alliances récentes, notamment avec La France Insoumise, suscitent des tensions parmi les électeurs. L'issue reste incertaine alors que les arguments et candidatures s'affinent. Lire sur 7joursaclermont.fr

18/03/26 - 10:56 - Olivier Bianchi dévoile sa liste pour le second tour À Clermont-Ferrand, la gauche a révélé la composition de sa liste pour le second tour des élections municipales, qui résulte de la fusion des listes d'Olivier Bianchi (PS) et Marianne Maximi (LFI). La liste, comprenant treize insoumis, entraîne des départs au sein des colistiers de Bianchi. Malgré une victoire potentielle, certains adjoints actuels ne garderont probablement pas leurs fonctions. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 23:57 - Julien Bony face aux alliances politiques À Clermont, Julien Bony (LR) exprime son agacement face à la situation politique autour des élections municipales de 2026. Il critique le maintien du candidat du RN, Antoine Darbois, et dénonce des alliances entre le PS et LFI. Bony met en avant sa position claire contre l'extrême-droite, appelant les électeurs à choisir son projet pour l'alternance. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 22:57 - Clermont-Ferrand s'orienterait vers une triangulaire Pour le second tour des élections municipales de 2026 à Clermont-Ferrand, une triangulaire se profile entre Olivier Bianchi, le maire sortant, Julien Bony, et Antoine Darbois du RN. Antoine Darbois, qui a obtenu 11,29% des voix au premier tour, critique le refus d'une fusion de listes par Bony. Le maire socialiste Bianchi a fusionné avec LFI pour contrer la droite. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 15:51 - Yannick Cartailler ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour Yannick Cartailler, ayant obtenu 6,41 % des voix au premier tour des élections municipales à Clermont-Ferrand, ne fusionnera pas avec d'autres listes ni ne donnera de consigne de vote. Il souhaite maintenir l'indépendance de son mouvement et invite les électeurs à faire leur choix librement. Il projette également de développer son mouvement à l'échelle du Puy-de-Dôme. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 15:46 - Olivier Bianchi et Marianne Maximi fusionnent leurs listes pour le second tour Le maire sortant de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, a fusionné sa liste avec celle de La France insoumise conduite par Marianne Maximi pour le second tour des élections municipales de 2026, espérant éviter une victoire de la droite. Cette collaboration, marquée par des désaccords, répond à des enjeux de sécurité croissants. Bianchi vise un troisième mandat face à une triangulaire difficile. Lire sur actu.fr