Résultat de l'élection municipale 2026 Clermont-Ferannd : Olivier Bianchi et Marianne Maximi fusionnent leurs listes pour le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand opposera Julien Bony à Olivier Bianchi. Marianne Maximi et Antoine Darbois sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

10:56 - Olivier Bianchi dévoile sa liste pour le second tour À Clermont-Ferrand, la gauche a révélé la composition de sa liste pour le second tour des élections municipales, qui résulte de la fusion des listes d'Olivier Bianchi (PS) et Marianne Maximi (LFI). La liste, comprenant treize insoumis, entraîne des départs au sein des colistiers de Bianchi. Malgré une victoire potentielle, certains adjoints actuels ne garderont probablement pas leurs fonctions. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 23:57 - Julien Bony face aux alliances politiques À Clermont, Julien Bony (LR) exprime son agacement face à la situation politique autour des élections municipales de 2026. Il critique le maintien du candidat du RN, Antoine Darbois, et dénonce des alliances entre le PS et LFI. Bony met en avant sa position claire contre l'extrême-droite, appelant les électeurs à choisir son projet pour l'alternance. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 22:57 - Clermont-Ferrand s'orienterait vers une triangulaire Pour le second tour des élections municipales de 2026 à Clermont-Ferrand, une triangulaire se profile entre Olivier Bianchi, le maire sortant, Julien Bony, et Antoine Darbois du RN. Antoine Darbois, qui a obtenu 11,29% des voix au premier tour, critique le refus d'une fusion de listes par Bony. Le maire socialiste Bianchi a fusionné avec LFI pour contrer la droite. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 15:51 - Yannick Cartailler ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour Yannick Cartailler, ayant obtenu 6,41 % des voix au premier tour des élections municipales à Clermont-Ferrand, ne fusionnera pas avec d'autres listes ni ne donnera de consigne de vote. Il souhaite maintenir l'indépendance de son mouvement et invite les électeurs à faire leur choix librement. Il projette également de développer son mouvement à l'échelle du Puy-de-Dôme. Lire sur lamontagne.fr

17/03/26 - 15:46 - Olivier Bianchi et Marianne Maximi fusionnent leurs listes pour le second tour Le maire sortant de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, a fusionné sa liste avec celle de La France insoumise conduite par Marianne Maximi pour le second tour des élections municipales de 2026, espérant éviter une victoire de la droite. Cette collaboration, marquée par des désaccords, répond à des enjeux de sécurité croissants. Bianchi vise un troisième mandat face à une triangulaire difficile. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 23:59 - Les leaders de gauche s'unissent à Clermont-Ferrand pour éviter la droite À Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi (PS) et Marianne Maximi (LFI) ont formé une alliance pour le second tour des élections municipales, face à une liste de droite en tête. Cet accord, qualifié de « technique », vise à unir les forces de gauche pour éviter une victoire de la droite. Les deux dirigeants devront maintenir la clarté de leur union tout en préservant leurs identités politiques distinctes. Lire sur lamontagne.fr

16/03/26 - 23:53 - Clermont-Ferrand voit la droite en tête des élections À Clermont-Ferrand, les élections municipales de 2026 marquent un tournant avec le candidat de droite Julien Bony remportant le premier tour avec 33,93 % des voix, tandis que le maire sortant Olivier Bianchi (PS) enregistre un score historique bas de 29,99 %. Cette situation révèle un effondrement de la gauche après des décennies de domination. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 23:42 - Bianchi (LFI) fait front contre Bony (RN) Les élections municipales à Clermont-Ferrand s'annoncent indécises, avec Julien Bony en tête au premier tour. Le maire sortant, Olivier Bianchi, reçoit le soutien de la liste LFI pour contrer la montée des droites, alors qu'une alliance semble se former pour maintenir la ville à gauche. La compétition est plus serrée que jamais. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 23:41 - Les habitants de Clermont-Ferrand veulent un changement À Clermont-Ferrand, le premier tour des élections municipales suscite surprise et désir de changement parmi les habitants. Alors qu'Olivier Bianchi se place en deuxième position, beaucoup demandent une alternance après des années de gouvernance à gauche. Les préoccupations sur l'insécurité et le commerce témoignent d'une envie de renouveau. Lire sur lamontagne.fr