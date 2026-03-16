Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand : Julien Bony face à Olivier Bianchi, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand opposera Julien Bony à Olivier Bianchi. Marianne Maximi et Antoine Darbois sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

16/03/26 - 12:51 - Bianchi et Maximi fusionnent pour le second tour À Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi (PS) et Marianne Maximi (LFI) annoncent la fusion de leurs listes pour le second tour des élections municipales de 2026. Après un score décevant pour la gauche face à la droite, cette alliance vise à contrer la montée d'un programme jugé radical par leurs adversaires. Les intéressés répondent que la coopération se concentre sur des valeurs communes sans fusionner totalement leurs programmes. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 08:32 - Clermont montre une dynamique politique changeante Les élections municipales à Clermont semblent montrer des velleités d'alternance, avec la droite en tête. Olivier Bianchi, le maire sortant, fait face à un dilemme entre refuser une alliance avec la gauche ou compromettre ses principes. La dynamique semble avoir changé, rendant son avenir politique incertain. Lire sur lamontagne.fr

16/03/26 - 07:56 - A Clermont-Ferrand, un tournant historique pour les municipales 2026 À Clermont-Ferrand, les élections municipales de 2026 marquent un tournant historique avec la droite en tête pour la première fois. Le candidat Julien Bony (Les Républicains) devance le maire sortant Olivier Bianchi (PS), tandis que Marianne Maximi (La France Insoumise) appelle à l'union de la gauche pour éviter un basculement à droite. Les négociations pour un rapprochement entre les listes de gauche s'intensifient. Lire sur lamontagne.fr

15/03/26 - 22:11 - Les résultats se font attendre à Clermont-Ferrand Les élections municipales de 2026 à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, sont marquées par une compétition serrée avec six listes en lice. Le maire sortant, Olivier Bianchi, se présente pour un troisième mandat face à des candidats de diverses sensibilités politiques. Le 1er tour a vu émerger plusieurs listes qui devront désormais se préparer pour le second tour en fonction des résultats obtenus. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 20:26 - "LE SURSAUT CLERMONTOIS" (Union de la droite) en tête aux municipales à Clermont A Clermont-Ferrand, c'est la liste "LE SURSAUT CLERMONTOIS" (Union de la droite) qui est en tête avec 33.69% des suffrages dans 58 bureaux de votes selon les résultats partiels. Le taux de participation provisoire est de 50.2%.

15/03/26 - 19:52 - Clermont-Ferrand aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Clermont-Ferrand se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 147 751 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 11 429 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 31 800 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 14,57% des résidents sont des enfants, et 22,69% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Clermont-Ferrand incarne une communauté diversifiée, avec ses 20 732 résidents étrangers, soit 14,03% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 050 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,48%, révélant une situation économique tendue. À Clermont-Ferrand, où la jeunesse équivaut à 46% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

15/03/26 - 17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Clermont-Ferrand ? Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Clermont-Ferrand il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 14,20% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 28,32% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 11,19% à la formation d'extrême droite lors du premier tour sur l'ensemble des 3 circonscriptions associées à la ville. Un score insuffisant, à Clermont-Ferrand comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 19,96% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 22,11% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Clermont-Ferrand. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 24,12% lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:37 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Puy de Dome avec 54,3% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 35,44%, contre 57,09% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - Une participation de 32,63 % à Clermont-Ferrand aux dernières municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Clermont-Ferrand, l'abstention frappait 67,37 % des inscrits, au-dessus de la moyenne nationale alors que progressait le Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention se fixer à 27,36 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 54,46 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 34,87 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 50,76 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville frappée par un fort abstentionnisme. Cette variable à Clermont-Ferrand sera en définitive une variable majeure pour cette municipale 2026.