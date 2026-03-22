Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy : les résultats sont tombés, suivez l'élection dans la commune
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Clichy sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Clichy et la liste complète des élus.
22:41 - Les résultats sont complets à Clichy
Le second tour des élections municipales s'achève à Clichy avec les résultats complets qui viennent d'être communiqués par le ministère de l'intérieur. Ces derniers donnent Rémi Muzeau (LDVD) vainqueur avec 51,85% des suffrages face à son opposante Julie Martinez (48,15%).
17:36 - Le taux de participation à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Les estimations de la participation à 17h a été communiquée par le ministère. Dans le département des Hauts-de-Seine, elle s'élève à 40,64%. Un chiffre à comparer aux 52,7% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 30,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 43,17%.
14:37 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans les Hauts-de-Seine
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Clichy ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif : le taux de participation. A la mi-journée, la participation dans le département des Hauts-de-Seine s'élève à 16,92%. Un chiffre à comparer aux 18,72% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 8,96% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,24% en 2014).
07:51 - Tout savoir sur les municipales à Clichy
Les 35 bureaux de vote de l'agglomération de Clichy ferment leurs portes à 20 heures en prévision du dépouillement. Le second tour des municipales 2026 est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux des 35 000 communes françaises. Pour rappel, les dernières élections municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de Covid-19. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
21/03/26 - 16:47 - Un duel ce dimanche, les candidats officiels au 2e tour
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clichy sont officiels. A Clichy ce dimanche, il faudra donc départager Julie Martinez et Rémi Muzeau pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Clichy
19/03/26 - 17:01 - Fusion actée entre LFI, les Écologistes et le Parti socialiste pour le second tour face à la droite
À Clichy, les listes du PS et de LFI fusionnent pour le second tour des élections municipales après une campagne antagoniste. Cette alliance de gauche vise à contrecarrer la droite, qui a remporté le premier tour avec 42,6 % des voix. Julie Martinez, du PS, conduit cette nouvelle candidature, forte de 22,5 % des votes au premier tour. Lire sur leparisien.fr
18/03/26 - 13:30 - 3 listes de gauche s'unissent contre la droite
Le maire sortant, Rémy Muzeau, est arrivé en tete du premier tour avec 42,59%. Pour contrer sa liste, 3 candidats de gauche s'unissent à l'approche du second tour. Les listes menées par Dalila Bahmed (écologiste) et Léa Druet (La France insoumise) ont officiellement rejoint celle de la socialiste Julie Martinez.
17/03/26 - 13:00 - Le maire sortant Rémi Muzeau dans une position favorable
À Clichy, le maire sortant Rémi Muzeau (LR), élu depuis 2015 et réélu dès le premier tour en 2020 avec 51,94 % des voix, brigue un troisième mandat en mettant en avant la transformation de la ville menée ces dix dernières années. Face à lui, la gauche est arrivée divisée au premier tour, avec plusieurs listes distinctes menées par le PS, LFI, EELV, ainsi que Lutte Ouvrière et une autre candidature. Cette fragmentation contraste avec l’union de la droite et du centre autour du maire sortant, la décision de Julie Martinez et Léa Druet est donc très attendue pour ce second tour.