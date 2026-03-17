Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy : Rémi Muzeau face à Julie Martinez, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clichy opposera Rémi Muzeau à Julie Martinez. Léa Druet est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.

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13:00 - Le maire sortant Rémi Muzeau dans une position favorable À Clichy, le maire sortant Rémi Muzeau (LR), élu depuis 2015 et réélu dès le premier tour en 2020 avec 51,94 % des voix, brigue un troisième mandat en mettant en avant la transformation de la ville menée ces dix dernières années. Face à lui, la gauche est arrivée divisée au premier tour, avec plusieurs listes distinctes menées par le PS, LFI, EELV, ainsi que Lutte Ouvrière et une autre candidature. Cette fragmentation contraste avec l’union de la droite et du centre autour du maire sortant, la décision de Julie Martinez et Léa Druet est donc très attendue pour ce second tour.

15/03/26 - 19:45 - Clichy : démographie, élections et stratégies politiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Clichy foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,63% de cadres pour 65 102 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 6 623 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (61,74%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 12 890 résidents étrangers, soit 19,80% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,57%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 3 198 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Clichy, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

15/03/26 - 17:57 - À Clichy, le Rassemblement national ne prend pas Le RN restait loin du match lors des élections locales à Clichy il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 7,19% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 17,65% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 5,09% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Clichy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 10,57% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 10,44% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:55 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).

15/03/26 - 16:58 - Clichy : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention La mobilisation atteignait 41,22 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Clichy, une proportion assez classique, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs provoqué un fort engouement, avec 75,70 % de participation dans la ville (contre une abstention à 24,30 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 47,62 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 68,14 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 51,43 % des électeurs. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Clichy comme une zone assez peu mobilisée par rapport au reste de la France. L'envie d'aller voter des électeurs de Clichy constituera quoi qu'il en soit une clé pour ces élections municipales.

15/03/26 - 15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Clichy En juin 2024, les élections législatives à Clichy avaient favorisé Raphaël Pitti (Union de la gauche) avec 55,26% au premier tour, devant Céline Calvez (Majorité présidentielle) avec 24,77%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Raphaël Pitti culminant à 64,28% des suffrages exprimés dans la localité. Pour le tour unique des européennes en amont, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (29,32%). De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

15/03/26 - 14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Clichy s'était clairement dirigée vers la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de Clichy accordaient leurs suffrages à Léa Druet (Nupes) avec 44,35% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,40%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Clichy privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (42,15%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 28,77%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 82,35%, contre 17,65% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Clichy dessine donc une commune très ancrée à gauche.

15/03/26 - 12:58 - Les premières élections à Clichy depuis la réforme fiscale À Clichy, où la fiscalité locale s'est maintenue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 23,84 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 3,37793 millions d'euros environ. Une somme loin des quelque 22,54711 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Clichy est passé à 32,68 % en 2024 (contre 22,90 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Clichy s'est chiffrée à 1 492 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 487 € relevés en 2020.

15/03/26 - 12:23 - 13,75% de participation à midi dans les Hauts-de-Seine La participation dans les Hauts-de-Seine à midi s'élève à 13,75% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 18,47% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 15,89% dans le département.