Résultat de l'élection municipale 2026 à Colmar : découvrez l'intégralité des résultats du second tour

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Colmar sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Colmar et la liste complète des élus.

En direct

22:39 - Eric strautmann (DVG) réélu à Colmar À Colmar, Eric strautmann (DVG) est réélu avec 37,7 % des voix ce dimanche 22 mars.

21:27 - Les résultats complets à Colmar dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Colmar : Eric Staumann (LDVD) arrive en tête avec 37,70% des voix, suivi de Yves Hemedinger (31,63%), de Frédéric Hilbert (17,17%), et de Nathalie Aubert (13,51%).

17:26 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé dans le Haut-Rhin Dans le Haut-Rhin, 46,12% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 60,64% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 36,68% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 50,57%.

14:29 - Les habitants du Haut-Rhin peu présents dans les urnes à midi Le Haut-Rhin et Colmar enregistrent une participation étonnamment faible pour ce second tour des municipales de 2026 : 17,88 % à la mi-journée. Ce taux est inférieur à toutes les consultations précédentes dans le département — des législatives 2024 (29,19 %) aux municipales de 2020 (18,18 %) et 2014 (19,04 %) — confirmant un recul continu de la mobilisation.

07:44 - Municipales à Colmar : les horaires des 42 bureaux de vote Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de donner leur opinion sur les enjeux qui concernent leur commune. À Colmar comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, Eric Straumann (Divers droite) a gagné la mairie au second tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats aux municipales à Colmar. A noter que les horaires d’ouverture des 42 bureaux de vote de Colmar sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. La diffusion des résultats du premier tour à Colmar débutera sur cette page à partir de 20 h.

21/03/26 - 17:52 - La quadrangulaire inévitable, voici les candidats en lice Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Colmar sont désormais officiels. A Colmar ce dimanche, il faudra donc départager Frédéric Hilbert, Nathalie Aubert, Yves Hemedinger et Eric Straumann pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Colmar

20/03/26 - 14:41 - Les quatre candidats cherchent à mobiliser les abstentionnistes À Colmar, les quatre candidats en lice au 2e tour des élections municipales, dont le maire sortant Eric Straumann, visent à mobiliser les abstentionnistes après un premier tour où plus de 55% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les candidats cherchent à séduire de nouveaux électeurs pour améliorer leur score. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 18:06 - Le débat entre les candidats à la mairie de Colmar a déçu certains électeurs À Colmar, le débat des élections municipales de 2026 a été perçu comme très prudent et sans véritables confrontations entre les candidats. Les finalistes ont adopté une approche défensive, cherchant à éviter les erreurs plutôt qu'à marquer des points. À quelques jours du scrutin, l'absence d'interaction a déçu certains électeurs. Lire sur lalsace.fr

19/03/26 - 15:26 - Logements, tourisme, sécurité : les candidats confrontent leurs projets avant le second tour Lors du débat de l'entre-deux-tours à Colmar, les candidats ont abordé des thèmes clés tels que le tourisme, la régulation des meublés et l'amélioration du cadre de vie. Frédéric Hilbert (Ecologistes/PS/Place publique) propose de réduire le marché de Noël, tandis qu'Eric Straumann (LR) met l'accent sur son bilan positif. Nathalie Aubert (RN) souhaite que les bénéfices du tourisme profitent aux Colmariens et propose des mesures pour fluidifier l'afflux de touristes. Lire sur lalsace.fr