Résultat de l'élection municipale 2026 à Colmar : Éric Straumann élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Colmar ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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07:46 - Éric Straumann réélu mais Yves Hemedinger améliore son score Éric Straumann a été réélu maire de Colmar lors des élections municipales de 2026, remportant une victoire significative avec une avance de près de sept points sur son challenger Yves Hemedinger. La participation a été faible, autour de 45 %, tandis qu'une progression notable a été observée pour les Écologistes. Hemedinger, bien que déçu, a exprimé sa fierté pour le parcours de sa campagne. Lire sur lalsace.fr

22/03/26 - 23:46 - Yves Hemedinger réagit après l'annonce des résultats À Colmar, Yves Hemedinger a exprimé sa détermination à continuer d'œuvrer pour les Colmariens lors des élections municipales de 2026, malgré une défaite qu'il considère comme une victoire. Avec 31,63 % des suffrages, il a mobilisé ses soutiens pour poursuivre son engagement. Les réactions des autres têtes de liste montrent un climat électoral dynamique. Lire sur lalsace.fr

22/03/26 - 22:39 - Eric strautmann (DVG) réélu à Colmar À Colmar, Eric strautmann (DVG) est réélu avec 37,7 % des voix ce dimanche 22 mars.

22/03/26 - 21:27 - Les résultats complets à Colmar dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Colmar : Eric Staumann (LDVD) arrive en tête avec 37,70% des voix, suivi de Yves Hemedinger (31,63%), de Frédéric Hilbert (17,17%), et de Nathalie Aubert (13,51%).

22/03/26 - 17:26 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé dans le Haut-Rhin Dans le Haut-Rhin, 46,12% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 60,64% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 36,68% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 50,57%.

22/03/26 - 14:29 - Les habitants du Haut-Rhin peu présents dans les urnes à midi Le Haut-Rhin et Colmar enregistrent une participation étonnamment faible pour ce second tour des municipales de 2026 : 17,88 % à la mi-journée. Ce taux est inférieur à toutes les consultations précédentes dans le département — des législatives 2024 (29,19 %) aux municipales de 2020 (18,18 %) et 2014 (19,04 %) — confirmant un recul continu de la mobilisation.

22/03/26 - 07:44 - Municipales à Colmar : les horaires des 42 bureaux de vote Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de donner leur opinion sur les enjeux qui concernent leur commune. À Colmar comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, Eric Straumann (Divers droite) a gagné la mairie au second tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats aux municipales à Colmar. A noter que les horaires d’ouverture des 42 bureaux de vote de Colmar sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. La diffusion des résultats du premier tour à Colmar débutera sur cette page à partir de 20 h.

21/03/26 - 17:52 - La quadrangulaire inévitable, voici les candidats en lice Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Colmar sont désormais officiels. A Colmar ce dimanche, il faudra donc départager Frédéric Hilbert, Nathalie Aubert, Yves Hemedinger et Eric Straumann pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Colmar

20/03/26 - 14:41 - Les quatre candidats cherchent à mobiliser les abstentionnistes À Colmar, les quatre candidats en lice au 2e tour des élections municipales, dont le maire sortant Eric Straumann, visent à mobiliser les abstentionnistes après un premier tour où plus de 55% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les candidats cherchent à séduire de nouveaux électeurs pour améliorer leur score. Lire sur francebleu.fr