Résultat de l'élection municipale 2026 Colmar : La quadrangulaire inévitable, voici les candidats en lice
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Colmar oppose Frédéric Hilbert, Nathalie Aubert, Yves Hemedinger et Eric Straumann. Suivez le 2e tour en direct.
10:41 - Les candidats interpellés sur l'avenir du quartier des Tanneurs
À Colmar, les candidats aux élections municipales de 2026 ont été interrogés sur les problèmes du quartier des Tanneurs, qui souffre d'une dégradation liée à un tourisme de masse excessif. L'association locale, soucieuse d'améliorer la qualité de vie des habitants, dénonce les difficultés de circulation et le déclin du quartier. Cinq candidats ont répondu, soulevant des préoccupations sur l'avenir de ce secteur important de la ville. Lire sur lalsace.fr
18/03/26 - 23:52 - La quadrangulaire inévitable, voici les candidats en lice
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Colmar sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Colmar ce dimanche, il faudra donc départager Frédéric Hilbert, Nathalie Aubert, Yves Hemedinger et Eric Straumann pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Colmar
18/03/26 - 11:11 - Christophe Roussel demande la mobilisation de la gauche
À Colmar, les élections municipales de 2026 suscitent déjà des débats animés. Le candidat socialiste Christophe Roussel appelle à un rassemblement de la gauche pour répondre aux défis de la ville. Son discours vise à rassembler divers acteurs autour d'un projet commun pour améliorer la vie locale. Lire sur dna.fr
17/03/26 - 12:53 - Un débat entre les finalitses avant le 2e tour
À Colmar, un débat public pour les élections municipales de 2026 se tiendra le 18 mars, permettant aux électeurs de découvrir les propositions des candidats en lice. Le maire sortant Éric Straumann et ses challengers seront présents pour discuter de divers enjeux. Cet événement sera animé par des journalistes et diffusé en direct. Lire sur dna.fr
16/03/26 - 22:56 - Colmar : Aucun accord de fusion en lice pour le second tour
À Colmar, les élections municipales de 2026 s'annoncent compétitives avec quatre candidats qualifiés pour le second tour. Aucun accord de fusion n'a été atteint entre les différentes listes en lice. Les enjeux locaux seront donc au cœur des débats lors de cette élection cruciale. Lire sur lalsace.fr
16/03/26 - 21:56 - Colmar : les candidats se préparent pour le second tour
À Colmar, les élections municipales de 2026 se précisent avec quatre candidats qualifiés pour le second tour. Aucune fusion entre les listes n'est prévue, ce qui promet une compétition intense. Les enjeux locaux mobilisent déjà l'attention des citoyens et des acteurs politiques dans cette ville. Lire sur dna.fr
16/03/26 - 20:56 - Le vote des Colmariens révèle des écarts significatifs
Lors du premier tour des élections municipales 2026 à Colmar, Éric Straumann arrive en tête avec 34,37 % des voix, devançant Yves Hemedinger de près de 9 points. Le bureau 27 dans le quartier sud, la maternelle des Tulipes, a enregistré le plus gros écart, avec 42 % pour le maire sortant. En revanche, des tendances opposées se dessinent dans trois bureaux. Lire sur lalsace.fr
16/03/26 - 19:57 - Colmar : un débat sur les municipales de 2026
À Colmar, un débat public est programmé pour le 18 mars, permettant aux électeurs de connaître les propositions des candidats des élections municipales de 2026. Les principaux participants incluent le maire sortant Éric Straumann et ses concurrents. Cet événement est gratuit et accessible en direct sur divers médias. Lire sur lalsace.fr
16/03/26 - 19:56 - Les Colmariens votent massivement pour Éric Straumann
Lors des élections municipales de 2026 à Colmar, la liste d'Éric Straumann a remporté le premier tour avec 34,37 % des suffrages, dépassant largement ses adversaires. Le maire sortant a particulièrement bien performé dans le quartier sud, où il a atteint 42 % des voix. Toutefois, quelques bureaux ont montré une tendance opposée, notamment celui d'Yves Hemendinger. Lire sur dna.fr
16/03/26 - 08:12 - Éric Straumann en tête avec près de 34% des voix
Lors des élections municipales de 2026 à Colmar, Éric Straumann a obtenu 34,37% des voix, se plaçant en tête et devançant Yves Hemedinger (25,10%) et Nathalie Aubert (15,65%). Ces résultats positionnent Straumann favorablement pour le second tour, malgré un contexte compétitif avec plusieurs candidats notables. Les échanges entre candidats reflètent l’ambiance tendue des élections dans la ville. Lire sur lalsace.fr