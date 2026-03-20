Résultat de l'élection municipale 2026 Colmar : Logements, tourisme, sécurité : les candidats confrontent leurs projets avant le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Colmar oppose Frédéric Hilbert, Nathalie Aubert, Yves Hemedinger et Eric Straumann. Suivez le 2e tour en direct.

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14:41 - Les quatre candidats cherchent à mobiliser les abstentionnistes À Colmar, les quatre candidats en lice au 2e tour des élections municipales, dont le maire sortant Eric Straumann, visent à mobiliser les abstentionnistes après un premier tour où plus de 55% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les candidats cherchent à séduire de nouveaux électeurs pour améliorer leur score. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 18:06 - Le débat entre les candidats à la mairie de Colmar a déçu certains électeurs À Colmar, le débat des élections municipales de 2026 a été perçu comme très prudent et sans véritables confrontations entre les candidats. Les finalistes ont adopté une approche défensive, cherchant à éviter les erreurs plutôt qu'à marquer des points. À quelques jours du scrutin, l'absence d'interaction a déçu certains électeurs. Lire sur lalsace.fr

19/03/26 - 15:26 - Logements, tourisme, sécurité : les candidats confrontent leurs projets avant le second tour Lors du débat de l'entre-deux-tours à Colmar, les candidats ont abordé des thèmes clés tels que le tourisme, la régulation des meublés et l'amélioration du cadre de vie. Frédéric Hilbert (Ecologistes/PS/Place publique) propose de réduire le marché de Noël, tandis qu'Eric Straumann (LR) met l'accent sur son bilan positif. Nathalie Aubert (RN) souhaite que les bénéfices du tourisme profitent aux Colmariens et propose des mesures pour fluidifier l'afflux de touristes. Lire sur lalsace.fr

19/03/26 - 10:41 - Les candidats interpellés sur l'avenir du quartier des Tanneurs À Colmar, les candidats aux élections municipales de 2026 ont été interrogés sur les problèmes du quartier des Tanneurs, qui souffre d'une dégradation liée à un tourisme de masse excessif. L'association locale, soucieuse d'améliorer la qualité de vie des habitants, dénonce les difficultés de circulation et le déclin du quartier. Cinq candidats ont répondu, soulevant des préoccupations sur l'avenir de ce secteur important de la ville. Lire sur lalsace.fr

18/03/26 - 23:52 - La quadrangulaire inévitable, voici les candidats en lice Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Colmar sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Colmar ce dimanche, il faudra donc départager Frédéric Hilbert, Nathalie Aubert, Yves Hemedinger et Eric Straumann pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Colmar

18/03/26 - 11:11 - Christophe Roussel demande la mobilisation de la gauche À Colmar, les élections municipales de 2026 suscitent déjà des débats animés. Le candidat socialiste Christophe Roussel appelle à un rassemblement de la gauche pour répondre aux défis de la ville. Son discours vise à rassembler divers acteurs autour d'un projet commun pour améliorer la vie locale. Lire sur dna.fr

17/03/26 - 12:53 - Un débat entre les finalitses avant le 2e tour À Colmar, un débat public pour les élections municipales de 2026 se tiendra le 18 mars, permettant aux électeurs de découvrir les propositions des candidats en lice. Le maire sortant Éric Straumann et ses challengers seront présents pour discuter de divers enjeux. Cet événement sera animé par des journalistes et diffusé en direct. Lire sur dna.fr

16/03/26 - 22:56 - Colmar : Aucun accord de fusion en lice pour le second tour À Colmar, les élections municipales de 2026 s'annoncent compétitives avec quatre candidats qualifiés pour le second tour. Aucun accord de fusion n'a été atteint entre les différentes listes en lice. Les enjeux locaux seront donc au cœur des débats lors de cette élection cruciale. Lire sur lalsace.fr

16/03/26 - 21:56 - Colmar : les candidats se préparent pour le second tour À Colmar, les élections municipales de 2026 se précisent avec quatre candidats qualifiés pour le second tour. Aucune fusion entre les listes n'est prévue, ce qui promet une compétition intense. Les enjeux locaux mobilisent déjà l'attention des citoyens et des acteurs politiques dans cette ville. Lire sur dna.fr