Résultat de l'élection municipale 2026 à Colmar : Eric Straumann face à Yves Hemedinger, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Colmar opposera Eric Straumann à Yves Hemedinger. Nathalie Aubert et Frédéric Hilbert sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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12:53 - Un débat entre les finalitses avant le 2e tour À Colmar, un débat public pour les élections municipales de 2026 se tiendra le 18 mars, permettant aux électeurs de découvrir les propositions des candidats en lice. Le maire sortant Éric Straumann et ses challengers seront présents pour discuter de divers enjeux. Cet événement sera animé par des journalistes et diffusé en direct. Lire sur dna.fr

16/03/26 - 08:12 - Éric Straumann en tête avec près de 34% des voix Lors des élections municipales de 2026 à Colmar, Éric Straumann a obtenu 34,37% des voix, se plaçant en tête et devançant Yves Hemedinger (25,10%) et Nathalie Aubert (15,65%). Ces résultats positionnent Straumann favorablement pour le second tour, malgré un contexte compétitif avec plusieurs candidats notables. Les échanges entre candidats reflètent l’ambiance tendue des élections dans la ville. Lire sur lalsace.fr

16/03/26 - 07:56 - Vers une quadrangulaire historique au second tour à Colmar À Colmar, les élections municipales de 2026 se dessinent avec Eric Straumann en tête, mais une quadrangulaire historique pourrait se tenir au second tour. Les candidats de droite et d'extrême-droite dominent les résultats, tandis que les divisions au sein de la gauche compliquent la situation. La possibilité d'une alliance entre Hemedinger et Aubert pourrait menacer la réélection du maire sortant. Lire sur lalsace.fr

15/03/26 - 22:33 - Les résultats sont complets à Colmar Le Ministère de l'Intérieur vient de confirmer les résultats complets pour la ville de Colmar : Eric Straumann 34,37%, Yves Hemedinger 25,10%, Nathalie Aubert 15,65%, Frédéric Hilbert 12,60%, Bruno Deltour 8,36%, Dominique Moriconi 2,60%, Gilles Schaffar 1,30%.

15/03/26 - 19:45 - Colmar : quand les données démographiques façonnent les urnes En pleine campagne électorale municipale, Colmar se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 67 360 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 5 453 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 39 930 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (70,45%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 7 765 résidents étrangers, soit 11,53% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 347 euros par an, la ville ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Colmar démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.

15/03/26 - 17:57 - Les électeurs de Colmar séduits par le RN ? Le parti nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Colmar en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 22,09% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,32% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 12,71% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Colmar comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,99% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 27,08% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 35,51% le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:47 - Le taux de participation dans le Haut-Rhin à 17h s'élève à 46,40% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 46,40% dans le Haut-Rhin.

15/03/26 - 16:58 - Colmar classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Les archives de 2020 indiquent que 14 454 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Colmar, correspondant à un taux de participation de 33,92 %, un score en demi-teinte, l'épidémie de coronavirus ayant jeté une ombre sur l'événement. Rappelons que les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs réuni 67,54 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 40,57 % au premier tour en 2022 à 57,83 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 44,84 % (51,49 % dans le pays). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en déficit de participation. Au soir des élections municipales de 2026, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Colmar.

15/03/26 - 15:59 - Avant et après la dissolution, comment Colmar a-t-elle voté ? Les législatives à Colmar organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Brigitte Klinkert (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 29,11% au premier tour, devant Laurent Gnaedig (Rassemblement National) avec 27,08%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Brigitte Klinkert culminant à 64,49% des votes dans la localité. Lors des européennes précédemment, le résultat à Colmar s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,99%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,91%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,42%). La physionomie politique de Colmar a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.