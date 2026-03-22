Résultat de l'élection municipale 2026 à Colombes : les résultats dévoilés, suivez l'élection dans la ville
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Colombes sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Colombes et la liste complète des élus.
19:02 - A Colombes, les résultats des élections l'année de la dissolution
Les scrutins législatifs du printemps 2024 avaient donné une pole position au courant 'Union de la gauche' (48,18%), devant Les Républicains (22,17%) sur les 2 circonscriptions associées à la ville. Le second tour avait confirmé ce résultat, Les Républicains culminant à 58,28% des voix dans la commune. Lors du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les électeurs de Colombes avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 24,57% des votes. Un écho très fort des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.
17:31 - Le taux de participation à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Les estimations de participation à 17h ont été communiquées par le ministère. Dans le département des Hauts-de-Seine, elle s'élève à 40,64%. Un chiffre à comparer aux 52,7% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 30,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 43,17%.
14:35 - La participation à 12h dans le département
Voici des premiers résultats du 2e tour des élections municipales à Colombes. A midi, la participation dans le département des Hauts-de-Seine s'élève à 16,92%. Un chiffre à comparer aux 18,72% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 8,96% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,24% en 2014).
07:49 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Colombes
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux 50 473 électeurs de Colombes de se faire entendre sur les enjeux qui concernent leur commune. À titre de rappel, c'est Patrick Chaimovitch (Europe Ecologie-Les Verts) qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Colombes. Les 48 bureaux de vote de la ville de Colombes sont ouverts jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. Pour être informé gratuitement des résultats des élections municipales à Colombes dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
21/03/26 - 14:57 - Colombes : des suffrages très parlants lors des élections il y a 4 ans
Pour les élections législatives de 2022, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Colombes favorisaient la Nupes (35,92%) devant les macronistes (29,86%). Le second tour était favorable à la Nupes, rassemblant 47,95% des suffrages exprimés. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Colombes était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 36,07% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 31,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 80,25% pour Emmanuel Macron, contre 19,75% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un terrain profondément marqué par les idées de gauche.
20/03/26 - 17:44 - Un colistier LR placé sous haute protection à Colombes
À Colombes, le climat de fin de campagne est marqué par une vive inquiétude sécuritaire après le lancement d'une "fatwa numérique" visant un colistier de la liste Les Républicains (LR). Suite à l'exhumation d'une caricature de Mahomet publiée par le candidat en 2015, des menaces explicites ont été diffusées massivement sur les réseaux sociaux par des mouvances islamistes rigoristes. Face à un risque d'atteinte physique jugé imminent, le préfet des Hauts-de-Seine a placé le candidat sous protection. Les autorités prennent l'affaire très au sérieux, rappelant des modes opératoires tragiquement connus, alors que l'État s'est engagé à couvrir les frais de sécurité du candidat à hauteur de 75 000 euros. A lire sur Europe1.fr
19/03/26 - 16:28 - Un ancien ministre venu en soutien au candidat Joakim Giacomoni
L'ancien ministre et actuel sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi, s'est affiché aux côtés de Joakim Giacomoni pour soutenir sa candidature de rassemblement du centre et de la droite. Relayé sur X par l'élue de Levallois-Perret Sophie Deschiens, ce déplacement vise un objectif clair : faire barrage à ce que la deuxième adjointe à la mairie de Levallois-Perret qualifient d'"accord de la honte". Entouré de militants munis de pancartes, le poids lourd de la droite entend ainsi mobiliser les électeurs face à la dynamique de la gauche.
18/03/26 - 10:01 - La gauche s'unit pour le second tour
À Colombes, l'union de la gauche s'est concrétisée malgré des tensions. Patrick Chaimovitch, maire écologiste sortant, a fusionné sa liste avec celle du PS et des Insoumis pour contrer la droite, incarnée par Joakim Giacomoni. Ce rassemblement est perçu comme une nécessité face à la menace d'une alternance politique. Lire sur leparisien.fr