Résultat de l'élection municipale 2026 Colombes : La participation à midi dans les Hauts-de-Seine : 2 points de moins qu'en 2020

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Colombes opposera Joakim Giacomoni à Patrick Chaimovitch. Valentin Narbonnais et Jordan Robichon sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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10:01 - La gauche s'unit pour le second tour À Colombes, l'union de la gauche s'est concrétisée malgré des tensions. Patrick Chaimovitch, maire écologiste sortant, a fusionné sa liste avec celle du PS et des Insoumis pour contrer la droite, incarnée par Joakim Giacomoni. Ce rassemblement est perçu comme une nécessité face à la menace d'une alternance politique. Lire sur leparisien.fr

16/03/26 - 17:05 - Un score historiquement bas pour le maire sortant À Colombes, les élections municipales de 2026 sont préoccupantes pour le maire écologiste Patrick Chaimovitch, qui obtient un score historiquement bas de 18,23 %. Son rival Joakim Giacomoni, représentant la droite, progresse avec 31,81 %. La gauche, malgré une union possible, semble en sursis pour cette échéance électorale. Lire sur leparisien.fr

16/03/26 - 09:11 - Patrick Chaimovitch en ballotage défavorable à Colombes Lors du premier tour des élections municipales à Colombes, le maire écologiste sortant Patrick Chaimovitch a subi un revers face à Joakim Giacomoni, tête de liste LR-DVD, qui a obtenu plus de 31 % des voix soit 13 points de plus et se place en première position. Ce score fait état de la situation préoccupante pour la gauche dans cette ville des Hauts-de-Seine. Les militants de gauche redoutent des perspectives difficiles pour le second tour. Lire sur leparisien.fr

15/03/26 - 19:53 - Démographie et politique à Colombes, un lien étroit En pleine campagne électorale municipale, Colombes se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 34,90% de cadres supérieurs pour 90 692 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 6 615 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 41% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,15% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 16 132 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 23,75%, Colombes est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 11,96%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 462 euros par an. À Colombes, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

15/03/26 - 17:57 - Les données clés du vote RN à Colombes Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Colombes en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 9,05% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 19,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 7,10% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score trop faible, à Colombes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 12,99% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Le parti d'extrême droite était relégué loin derrière dans l'urne sur l'ensemble des circonscriptions de Colombes.

15/03/26 - 17:54 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).

15/03/26 - 16:58 - Dernières municipales : 57,69 % d'abstention à Colombes L'abstention s'élevait à 57,69 % à Colombes pour le premier tour des élections de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 23,23 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux scrutins locaux, il est éclairant d'examiner l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 52,40 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 30,97 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,57 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne. Ce facteur à Colombes sera en tout cas un véritable pivot de ces élections municipales.

15/03/26 - 15:59 - Colombes : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les scrutins législatifs du printemps 2024 avaient donné une pole position au courant 'Union de la gauche' (48,18%), devant Les Républicains (22,17%) sur les 2 circonscriptions associées à la ville. Le second tour avait confirmé ce résultat, Les Républicains culminant à 58,28% des voix dans la commune. Lors du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les électeurs de Colombes avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 24,57% des votes. Un écho très fort des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.

15/03/26 - 14:57 - Colombes : des suffrages très parlants lors des élections il y a 4 ans Pour les élections législatives de 2022, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Colombes favorisaient la Nupes (35,92%) devant les macronistes (29,86%). Le second tour était favorable à la Nupes, rassemblant 47,95% des suffrages exprimés. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Colombes était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 36,07% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 31,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 80,25% pour Emmanuel Macron, contre 19,75% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un terrain profondément marqué par les idées de gauche.