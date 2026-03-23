Résultat de l'élection municipale 2026 à Colombes : la ville repasse à droite, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Colombes ont été dévoilés, signant la victoire de Joakim Giacomoni et une bascule à droite. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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09:46 - Joakim Giacomoni fait basculer Colombes à droite À Colombes, Joakim Giacomoni, candidat LR-DVD, a remporté les élections municipales de 2026 avec 54,48 % des voix, mettant fin à la gestion écologiste de la ville. Patrick Chaimovitch, représentant la gauche unifiée, a obtenu 45,52 %, après des tensions au sein de l'opposition. Lire sur leparisien.fr

22/03/26 - 21:47 - Les résultats complets Les résultats complets à Colombes pour le 2e tour des Municipales, Joakim Giacomoni (LLR) est élu avec 54,48%, Patrick Chaimovitch 45,52%.

22/03/26 - 20:50 - Joakim Giacomoni en tête selon les premières estimations Joakim Giacomoni (LR) arrive en tête des résultats partiels des élections municipales de 2026 à Colombes, avec 31,81% des voix. Il est suivi par le maire sortant, Patrick Chaimovitch, qui a obtenu 18,23%. Le second tour pourrait être décisif pour Patrick Chaimovitch, qui a formé une alliance de dernier recours pour conserver son poste. Lire sur leparisien.fr

22/03/26 - 19:02 - A Colombes, les résultats des élections l'année de la dissolution Les scrutins législatifs du printemps 2024 avaient donné une pole position au courant 'Union de la gauche' (48,18%), devant Les Républicains (22,17%) sur les 2 circonscriptions associées à la ville. Le second tour avait confirmé ce résultat, Les Républicains culminant à 58,28% des voix dans la commune. Lors du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les électeurs de Colombes avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 24,57% des votes. Un écho très fort des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.

22/03/26 - 17:31 - Le taux de participation à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Les estimations de participation à 17h ont été communiquées par le ministère. Dans le département des Hauts-de-Seine, elle s'élève à 40,64%. Un chiffre à comparer aux 52,7% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 30,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 43,17%.

22/03/26 - 14:35 - La participation à 12h dans le département Voici des premiers résultats du 2e tour des élections municipales à Colombes. A midi, la participation dans le département des Hauts-de-Seine s'élève à 16,92%. Un chiffre à comparer aux 18,72% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 8,96% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,24% en 2014).

22/03/26 - 07:49 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Colombes Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux 50 473 électeurs de Colombes de se faire entendre sur les enjeux qui concernent leur commune. À titre de rappel, c'est Patrick Chaimovitch (Europe Ecologie-Les Verts) qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Colombes. Les 48 bureaux de vote de la ville de Colombes sont ouverts jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. Pour être informé gratuitement des résultats des élections municipales à Colombes dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.

21/03/26 - 14:57 - Colombes : des suffrages très parlants lors des élections il y a 4 ans Pour les élections législatives de 2022, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Colombes favorisaient la Nupes (35,92%) devant les macronistes (29,86%). Le second tour était favorable à la Nupes, rassemblant 47,95% des suffrages exprimés. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Colombes était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 36,07% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 31,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 80,25% pour Emmanuel Macron, contre 19,75% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

20/03/26 - 17:44 - Un colistier LR placé sous haute protection à Colombes À Colombes, le climat de fin de campagne est marqué par une vive inquiétude sécuritaire après le lancement d'une "fatwa numérique" visant un colistier de la liste Les Républicains (LR). Suite à l'exhumation d'une caricature de Mahomet publiée par le candidat en 2015, des menaces explicites ont été diffusées massivement sur les réseaux sociaux par des mouvances islamistes rigoristes. Face à un risque d'atteinte physique jugé imminent, le préfet des Hauts-de-Seine a placé le candidat sous protection. Les autorités prennent l'affaire très au sérieux, rappelant des modes opératoires tragiquement connus, alors que l'État s'est engagé à couvrir les frais de sécurité du candidat à hauteur de 75 000 euros. A lire sur Europe1.fr