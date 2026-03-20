Résultat de l'élection municipale 2026 Colombes : Un ancien ministre venu en soutien au candidat Joakim Giacomoni

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Colombes oppose Joakim Giacomoni et Patrick Chaimovitch. Suivez le 2e tour en direct.

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17:44 - Un colistier LR placé sous haute protection à Colombes À Colombes, le climat de fin de campagne est marqué par une vive inquiétude sécuritaire après le lancement d'une "fatwa numérique" visant un colistier de la liste Les Républicains (LR). Suite à l'exhumation d'une caricature de Mahomet publiée par le candidat en 2015, des menaces explicites ont été diffusées massivement sur les réseaux sociaux par des mouvances islamistes rigoristes. Face à un risque d'atteinte physique jugé imminent, le préfet des Hauts-de-Seine a placé le candidat sous protection. Les autorités prennent l'affaire très au sérieux, rappelant des modes opératoires tragiquement connus, alors que l'État s'est engagé à couvrir les frais de sécurité du candidat à hauteur de 75 000 euros. A lire sur Europe1.fr

19/03/26 - 16:28 - Un ancien ministre venu en soutien au candidat Joakim Giacomoni L'ancien ministre et actuel sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi, s'est affiché aux côtés de Joakim Giacomoni pour soutenir sa candidature de rassemblement du centre et de la droite. Relayé sur X par l'élue de Levallois-Perret Sophie Deschiens, ce déplacement vise un objectif clair : faire barrage à ce que la deuxième adjointe à la mairie de Levallois-Perret qualifient d'"accord de la honte". Entouré de militants munis de pancartes, le poids lourd de la droite entend ainsi mobiliser les électeurs face à la dynamique de la gauche.

18/03/26 - 10:01 - La gauche s'unit pour le second tour À Colombes, l'union de la gauche s'est concrétisée malgré des tensions. Patrick Chaimovitch, maire écologiste sortant, a fusionné sa liste avec celle du PS et des Insoumis pour contrer la droite, incarnée par Joakim Giacomoni. Ce rassemblement est perçu comme une nécessité face à la menace d'une alternance politique. Lire sur leparisien.fr

16/03/26 - 17:05 - Un score historiquement bas pour le maire sortant À Colombes, les élections municipales de 2026 sont préoccupantes pour le maire écologiste Patrick Chaimovitch, qui obtient un score historiquement bas de 18,23 %. Son rival Joakim Giacomoni, représentant la droite, progresse avec 31,81 %. La gauche, malgré une union possible, semble en sursis pour cette échéance électorale. Lire sur leparisien.fr

16/03/26 - 09:11 - Patrick Chaimovitch en ballotage défavorable à Colombes Lors du premier tour des élections municipales à Colombes, le maire écologiste sortant Patrick Chaimovitch a subi un revers face à Joakim Giacomoni, tête de liste LR-DVD, qui a obtenu plus de 31 % des voix soit 13 points de plus et se place en première position. Ce score fait état de la situation préoccupante pour la gauche dans cette ville des Hauts-de-Seine. Les militants de gauche redoutent des perspectives difficiles pour le second tour. Lire sur leparisien.fr

15/03/26 - 19:53 - Démographie et politique à Colombes, un lien étroit En pleine campagne électorale municipale, Colombes se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 34,90% de cadres supérieurs pour 90 692 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 6 615 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 41% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,15% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 16 132 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 23,75%, Colombes est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 11,96%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 462 euros par an. À Colombes, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

15/03/26 - 17:57 - Les données clés du vote RN à Colombes Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Colombes en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 9,05% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 19,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 7,10% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score trop faible, à Colombes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 12,99% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Le parti d'extrême droite était relégué loin derrière dans l'urne sur l'ensemble des circonscriptions de Colombes.

15/03/26 - 17:54 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).

15/03/26 - 16:58 - Dernières municipales : 57,69 % d'abstention à Colombes L'abstention s'élevait à 57,69 % à Colombes pour le premier tour des élections de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 23,23 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux scrutins locaux, il est éclairant d'examiner l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 52,40 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 30,97 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,57 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne. Ce facteur à Colombes sera en tout cas un véritable pivot de ces élections municipales.