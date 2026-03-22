Résultat de l'élection municipale 2026 à Courbevoie : suivez les résultats sur place et découvrez les élus

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Courbevoie sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Courbevoie et la liste complète des élus.

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22:00 - Les résultats complets à Courbevoie Selon les chiffres du Ministère de l'intérieur, voici les résultats complets à Courbevoie : Jacques Kossowki (LUD) 42,47%, Aurélie Taquillain 34,13%, Alban Thomas 15,94%, Vincent Julé 7,46%.

21:23 - Jacques Kossowski est réélu à Courbevoie Jacques Kossowski (LR) a été réélu à Courbevoie lors des élections municipales 2026, obtenant 42,47 % des voix au second tour. Il devance Aurélie Taquillain (DVD) avec 34,13 % et Alban Thomas de la gauche unie avec 15,94 %. La mobilisation des abstentionnistes a été un enjeu clé, avec une participation de 53 % au premier tour. Lire sur leparisien.fr

19:09 - Comment a voté Courbevoie l'année de la dissolution ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Courbevoie avaient propulsé aux avants-postes Les Républicains (45,24%), devant la gauche réunie (32,80%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, la gauche réunie culminant à 44,17% des voix sur place. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Courbevoie avaient cette fois vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,92%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait recueilli 15,26% des suffrages. L'orientation des électeurs de Courbevoie a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une ville politiquement partagée.

17:33 - Le taux de participation à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Lors de ce 2e tour des élections municipales, la participation à 17h dans le département des Hauts-de-Seine s'élève à 40,64%. Un chiffre à comparer aux 52,7% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 30,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 43,17%.

14:36 - La participation à 12h dans le déparement Les résultats du 2e tour des élections municipales à Courbevoie donnent déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Hauts-de-Seine s'élève à 16,92%. Un chiffre à comparer aux 18,72% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 8,96% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,24% en 2014).

07:52 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Courbevoie En 2026, les citoyens de Courbevoie sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de l'agglomération. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Courbevoie est mise à disposition ci-dessous. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 55 bureaux de vote de Courbevoie sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Pour recevoir les résultats des élections municipales à Courbevoie dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.

21/03/26 - 14:59 - Le bilan des dernières élections à Courbevoie Quelles leçons retenir de l'issue des dernières élections municipales à Courbevoie ? Au terme du premier tour à l'époque, Jacques Kossowski (Union de la droite) a devancé tous ses rivaux en récoltant 8 923 bulletins (45,42%). Deuxième, Aurélie Taquillain (La République en marche) a engrangé 32,16% des bulletins valides. Un retard substantiel. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Jacques Kossowski l'a finalement emporté avec 55,76% des suffrages, face à Aurélie Taquillain s'adjugeant 44,23% des électeurs inscrits. Si Aurélie Taquillain a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 020 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.

20/03/26 - 18:05 - Selon Vincent Jule, voici les trois piliers de sa qualification au second tour à Courbevoie A Courbevoie, Vincent Jule crée la surprise en qualifiant sa liste citoyenne et sans étiquette « Bien Vivre Ensemble à Courbevoie » pour le second tour des élections municipales. Selon le candidat, ce résultat exceptionnel repose sur trois éléments clés, qu'il explique dans un post Instagram : une indépendance politique totale vis-à-vis des partis nationaux, l'ancrage de cette dynamique dans une grande ville habituellement très structurée politiquement, et une vision du leadership inclusive qu'il incarne en tant que personne en situation de handicap.

19/03/26 - 06:06 - A quoi va ressembler la quadrangulaire ce dimanche au second tour ? Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courbevoie sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Courbevoie ce dimanche, il faudra donc départager Aurélie Taquillain, Vincent Julé, Alban Thomas et Jacques Kossowski pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Courbevoie