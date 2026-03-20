Résultat de l'élection municipale 2026 Courbevoie : A quoi va ressembler la quadrangulaire ce dimanche au second tour ?

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courbevoie oppose Aurélie Taquillain, Vincent Julé, Alban Thomas et Jacques Kossowski. Suivez le 2e tour en direct.

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18:05 - Selon Vincent Jule, voici les trois piliers de sa qualification au second tour à Courbevoie A Courbevoie, Vincent Jule crée la surprise en qualifiant sa liste citoyenne et sans étiquette « Bien Vivre Ensemble à Courbevoie » pour le second tour des élections municipales. Selon le candidat, ce résultat exceptionnel repose sur trois éléments clés, qu'il explique dans un post Instagram : une indépendance politique totale vis-à-vis des partis nationaux, l'ancrage de cette dynamique dans une grande ville habituellement très structurée politiquement, et une vision du leadership inclusive qu'il incarne en tant que personne en situation de handicap.

19/03/26 - 06:06 - A quoi va ressembler la quadrangulaire ce dimanche au second tour ? Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courbevoie sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Courbevoie ce dimanche, il faudra donc départager Aurélie Taquillain, Vincent Julé, Alban Thomas et Jacques Kossowski pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Courbevoie

18/03/26 - 09:36 - Aurélie Taquillain se bat à Courbevoie À Courbevoie, Aurélie Taquillain (DVD) s'engage activement après le premier tour des élections municipales, distribuant des tracts pour mobiliser son électorat. Malgré un écart de 2 617 voix avec le maire sortant Jacques Kossowski (39,69 %), elle tente de convaincre au-delà de son camp. Les résultats indiquent un défi majeur pour la candidate divers droite face à la compétition. Lire sur leparisien.fr

17/03/26 - 09:57 - Kossowski et Taquillain en duel À Courbevoie, Jacques Kossowski, le maire sortant, a dominé le premier tour des municipales avec 39,69 % des voix, suivi d'Aurélie Taquillain à 30,18 %. Les candidats de gauche et du centre, totalisant plus de 30 %, pourraient influencer le second tour. Taquillain espère séduire de nouveaux électeurs pour contrer Kossowski. Lire sur leparisien.fr

15/03/26 - 22:58 - Les résultats sont finaux à Courbevoie Le Ministère de l'Intérieur vient de confirmer les résultats finaux à Courbevoie : Jacques Kossowski 39,69%, Aurélie Taquillain 30,18%, Alban Thomas 19,27%, Vincent Julé 10,87%.

15/03/26 - 19:53 - Analyse socio-économique de Courbevoie : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Courbevoie se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 50,50% de cadres supérieurs pour 81 945 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 10 476 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 20 894 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une automobile (47,47%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 12 490 résidents étrangers, soit 15,24% de la population, favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,92%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 48 639 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour finir, Courbevoie incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

15/03/26 - 17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Courbevoie aux municipales ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Courbevoie en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 8,52% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 20,16% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 5,95% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Courbevoie comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 14,36% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 12,99% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Courbevoie. Il était ensuite relégué plus loin le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:54 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).

15/03/26 - 16:58 - Les électeurs de Courbevoie très mobilisés lors des scrutins Pour cette municipale 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Courbevoie sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 61,63 % du corps électoral, proche des 55,3 % observés au niveau national alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent particulièrement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 22,32 % des habitants en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 47,12 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 28,75 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,18 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.