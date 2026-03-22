Résultat de l'élection municipale 2026 à Courbevoie : l'essentiel de la journée de vote en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courbevoie va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Courbevoie est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
07:52 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Courbevoie
En 2026, les citoyens de Courbevoie sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de l'agglomération. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Courbevoie est mise à disposition ci-dessous. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 55 bureaux de vote de Courbevoie sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Pour recevoir les résultats des élections municipales à Courbevoie dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
21/03/26 - 14:59 - Le bilan des dernières élections à Courbevoie
Quelles leçons retenir de l'issue des dernières élections municipales à Courbevoie ? Au terme du premier tour à l'époque, Jacques Kossowski (Union de la droite) a devancé tous ses rivaux en récoltant 8 923 bulletins (45,42%). Deuxième, Aurélie Taquillain (La République en marche) a engrangé 32,16% des bulletins valides. Un retard substantiel. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Jacques Kossowski l'a finalement emporté avec 55,76% des suffrages, face à Aurélie Taquillain s'adjugeant 44,23% des électeurs inscrits. Si Aurélie Taquillain a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 020 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
20/03/26 - 18:05 - Selon Vincent Jule, voici les trois piliers de sa qualification au second tour à Courbevoie
A Courbevoie, Vincent Jule crée la surprise en qualifiant sa liste citoyenne et sans étiquette « Bien Vivre Ensemble à Courbevoie » pour le second tour des élections municipales. Selon le candidat, ce résultat exceptionnel repose sur trois éléments clés, qu'il explique dans un post Instagram : une indépendance politique totale vis-à-vis des partis nationaux, l'ancrage de cette dynamique dans une grande ville habituellement très structurée politiquement, et une vision du leadership inclusive qu'il incarne en tant que personne en situation de handicap.
19/03/26 - 06:06 - A quoi va ressembler la quadrangulaire ce dimanche au second tour ?
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courbevoie sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Courbevoie ce dimanche, il faudra donc départager Aurélie Taquillain, Vincent Julé, Alban Thomas et Jacques Kossowski pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Courbevoie
18/03/26 - 09:36 - Aurélie Taquillain se bat à Courbevoie
À Courbevoie, Aurélie Taquillain (DVD) s'engage activement après le premier tour des élections municipales, distribuant des tracts pour mobiliser son électorat. Malgré un écart de 2 617 voix avec le maire sortant Jacques Kossowski (39,69 %), elle tente de convaincre au-delà de son camp. Les résultats indiquent un défi majeur pour la candidate divers droite face à la compétition. Lire sur leparisien.fr
17/03/26 - 09:57 - Kossowski et Taquillain en duel
À Courbevoie, Jacques Kossowski, le maire sortant, a dominé le premier tour des municipales avec 39,69 % des voix, suivi d'Aurélie Taquillain à 30,18 %. Les candidats de gauche et du centre, totalisant plus de 30 %, pourraient influencer le second tour. Taquillain espère séduire de nouveaux électeurs pour contrer Kossowski. Lire sur leparisien.fr