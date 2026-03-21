Résultat de l'élection municipale 2026 Courbevoie : Selon Vincent Jule, voici les trois piliers de sa qualification au second tour à Courbevoie
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courbevoie oppose Aurélie Taquillain, Vincent Julé, Alban Thomas et Jacques Kossowski. Suivez le 2e tour en direct.
14:59 - Le bilan des dernières élections à Courbevoie
Quelles leçons retenir de l'issue des dernières élections municipales à Courbevoie ? Au terme du premier tour à l'époque, Jacques Kossowski (Union de la droite) a devancé tous ses rivaux en récoltant 8 923 bulletins (45,42%). Deuxième, Aurélie Taquillain (La République en marche) a engrangé 32,16% des bulletins valides. Un retard substantiel. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Jacques Kossowski l'a finalement emporté avec 55,76% des suffrages, face à Aurélie Taquillain s'adjugeant 44,23% des électeurs inscrits. Si Aurélie Taquillain a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 020 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
20/03/26 - 18:05 - Selon Vincent Jule, voici les trois piliers de sa qualification au second tour à Courbevoie
A Courbevoie, Vincent Jule crée la surprise en qualifiant sa liste citoyenne et sans étiquette « Bien Vivre Ensemble à Courbevoie » pour le second tour des élections municipales. Selon le candidat, ce résultat exceptionnel repose sur trois éléments clés, qu'il explique dans un post Instagram : une indépendance politique totale vis-à-vis des partis nationaux, l'ancrage de cette dynamique dans une grande ville habituellement très structurée politiquement, et une vision du leadership inclusive qu'il incarne en tant que personne en situation de handicap.
19/03/26 - 06:06 - A quoi va ressembler la quadrangulaire ce dimanche au second tour ?
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courbevoie sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Courbevoie ce dimanche, il faudra donc départager Aurélie Taquillain, Vincent Julé, Alban Thomas et Jacques Kossowski pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Courbevoie
18/03/26 - 09:36 - Aurélie Taquillain se bat à Courbevoie
À Courbevoie, Aurélie Taquillain (DVD) s'engage activement après le premier tour des élections municipales, distribuant des tracts pour mobiliser son électorat. Malgré un écart de 2 617 voix avec le maire sortant Jacques Kossowski (39,69 %), elle tente de convaincre au-delà de son camp. Les résultats indiquent un défi majeur pour la candidate divers droite face à la compétition. Lire sur leparisien.fr
17/03/26 - 09:57 - Kossowski et Taquillain en duel
À Courbevoie, Jacques Kossowski, le maire sortant, a dominé le premier tour des municipales avec 39,69 % des voix, suivi d'Aurélie Taquillain à 30,18 %. Les candidats de gauche et du centre, totalisant plus de 30 %, pourraient influencer le second tour. Taquillain espère séduire de nouveaux électeurs pour contrer Kossowski. Lire sur leparisien.fr
15/03/26 - 22:58 - Les résultats sont finaux à Courbevoie
Le Ministère de l'Intérieur vient de confirmer les résultats finaux à Courbevoie : Jacques Kossowski 39,69%, Aurélie Taquillain 30,18%, Alban Thomas 19,27%, Vincent Julé 10,87%.
15/03/26 - 19:53 - Analyse socio-économique de Courbevoie : perspectives électorales
Au cœur de la campagne électorale municipale, Courbevoie se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 50,50% de cadres supérieurs pour 81 945 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 10 476 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 20 894 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une automobile (47,47%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 12 490 résidents étrangers, soit 15,24% de la population, favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,92%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 48 639 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour finir, Courbevoie incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.