Résultat de l'élection municipale 2026 à Courbevoie : Jacques Kossowski face à Aurélie Taquillain, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courbevoie opposera Jacques Kossowski à Aurélie Taquillain. Alban Thomas et Vincent Julé sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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09:57 - Kossowski et Taquillain en duel pour Courbevoie À Courbevoie, Jacques Kossowski, le maire sortant, a dominé le premier tour des municipales avec 39,69 % des voix, suivi d'Aurélie Taquillain à 30,18 %. Les candidats de gauche et du centre, totalisant plus de 30 %, pourraient influencer le second tour. Taquillain espère séduire de nouveaux électeurs pour contrer Kossowski. Lire sur leparisien.fr

15/03/26 - 22:58 - Les résultats sont finaux à Courbevoie Le Ministère de l'Intérieur vient de confirmer les résultats finaux à Courbevoie : Jacques Kossowski 39,69%, Aurélie Taquillain 30,18%, Alban Thomas 19,27%, Vincent Julé 10,87%.

15/03/26 - 19:53 - Analyse socio-économique de Courbevoie : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Courbevoie se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 50,50% de cadres supérieurs pour 81 945 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 10 476 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 20 894 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une automobile (47,47%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 12 490 résidents étrangers, soit 15,24% de la population, favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,92%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 48 639 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour finir, Courbevoie incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

15/03/26 - 17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Courbevoie aux municipales ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Courbevoie en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 8,52% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 20,16% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 5,95% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Courbevoie comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 14,36% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 12,99% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Courbevoie. Il était ensuite relégué plus loin le dimanche suivant.

15/03/26 - 17:54 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).

15/03/26 - 16:58 - Les électeurs de Courbevoie très mobilisés lors des scrutins Pour cette municipale 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Courbevoie sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 61,63 % du corps électoral, proche des 55,3 % observés au niveau national alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent particulièrement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 22,32 % des habitants en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 47,12 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 28,75 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,18 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15/03/26 - 15:59 - Comment a voté Courbevoie l'année de la dissolution ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Courbevoie avaient propulsé aux avants-postes Les Républicains (45,24%), devant la gauche réunie (32,80%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, la gauche réunie culminant à 44,17% des voix sur place. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Courbevoie avaient cette fois vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,92%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait recueilli 15,26% des suffrages. L'orientation des électeurs de Courbevoie a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une ville politiquement partagée.

15/03/26 - 14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Courbevoie : ce qu'il faut retenir Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Courbevoie était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 39,57% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 22,27%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 79,84% pour Emmanuel Macron, contre 20,16% en faveur de Marine Le Pen. Concernant le scrutin législatif par la suite, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Courbevoie donnaient la prime aux macronistes (34,22%) devant LR (25,34%). Le second tour entérinait la victoire d'Ensemble ! Majorité présidentielle, rassemblant 41,85% des suffrages exprimés. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Courbevoie se positionne comme une municipalité de tradition centriste.

15/03/26 - 12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Courbevoie À Courbevoie, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,52 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 4,14939 millions d'euros (4 149 390 € très exactement) environ la même année. Une somme loin des quelque 32,21687 millions d'euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Courbevoie a évolué pour se fixer à 16,58 % en 2024 (contre 6,63 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Courbevoie s'est établi à 1 746 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 242 € quatre ans auparavant.