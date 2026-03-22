Résultat de l'élection municipale 2026 à Créteil : suivez tous les résultats dans la ville et découvrez le gagnant

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Créteil sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Créteil et la liste complète des élus.

En direct

19:02 - Il y a deux ans, Créteil avait opté pour la droite Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Créteil, les choix s'étaient majoritairement portés sur Manon Aubry (30,16%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Créteil plaçaient en tête le rassemblement des gauches (49,68%), devant la nuance Majorité présidentielle (18,14%). Le second round n'a pas changé grand chose, le rassemblement des gauches culminant à 45,14% des votes dans la localité. Une sorte de répétition des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

17:57 - Le Val-de-Marne, parmi les pires taux de participation à 17h Selon le ministère, le Val-de-Marne fait partie des départements qui ont le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 39,50%, contre 48,10% à l'échelle nationale.



17:10 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h dans le département du Val-de-Marne, elle s'élève à 39,5%, une indication pour la ville de Créteil dans ce 2e tour des Municipales. Un chiffre à comparer aux 50,43% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 26,04% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 37,88%.

14:07 - La participation à 12h Les premières résultats du 2e tour des élections municipales à Créteil ont déjà un premier indicateur. A midi, la participation dans le département du Val-de-Marne s'élève à 16,68%. Un chiffre à comparer aux 17,07% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 9,89% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,22% en 2014).

07:53 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Créteil Les 50 bureaux de vote de l'agglomération de Créteil sont accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Le second tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Créteil. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.

21/03/26 - 11:59 - Une victoire écrasante aux dernières élections municipales à Créteil Les résultats des précédentes municipales à Créteil ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour, Laurent Cathala (Parti socialiste) a imposé son rythme en recueillant 45,45% des soutiens. À ses trousses, Thierry Hebbrecht (Les Républicains) a engrangé 1 862 suffrages en sa faveur (14,53%). La troisième place est revenue à Mehmet Ceylan (La République en marche), s'adjugeant 1 177 bulletins (9,19%). Une nette différence. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Laurent Cathala l'a finalement emporté avec 69,82% des bulletins, face à Thierry Hebbrecht qui a obtenu 2 887 électeurs (30,17%). La logique a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, scellant un résultat incontestable. Thierry Hebbrecht a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 025 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.

20/03/26 - 18:13 - Laurent Cathala appelle au "vote utile" face à LFI Dans un communiqué de presse publié sur Instagram, Laurent Cathala, maire sortant de Créteil, appelle à un "sursaut républicain" pour le second tour des municipales. Fort de ses 45 % obtenus au premier tour, le candidat de la liste "Bien, ensemble" s'inquiète du maintien de quatre listes, dont celle de La France Insoumise (LFI) arrivée en deuxième position. Il met en garde contre un risque de "blocage et de tensions" au sein du futur conseil municipal, accusant la formation de Jean-Luc Mélenchon de favoriser l'affrontement permanent et de porter des projets budgétaires qu'il juge "irréalisables" et "démagogiques". Pour Laurent Cathala, le vote utile est le seul rempart pour garantir l'apaisement, la cohésion sociale et une gestion sérieuse de la ville.

19/03/26 - 06:02 - Thierry Hebbrecht est bien en lice, retiré ou pas ? Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Créteil sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Créteil ce dimanche, il faudra donc départager Sylvain Thezard, Laurent Cathala, Abdoulbar Djaffar et Thierry Hebbrecht pour savoir qui prendra la tête de la ville. Thierry Hebbrecht, qui avait annoncé se retirer hier figure bien sur la liste des candidats. Voir tous les candidats des listes à Créteil

18/03/26 - 18:26 - Thierry Hebbrecht se retire avant le second tour À Créteil, Thierry Hebbrecht, ancien membre des Républicains, a décidé de se retirer des élections municipales après un premier tour décevant. Face à la forte avance du maire sortant Laurent Cathala et à la montée inquiétante de La France insoumise, il souhaite désormais concentrer ses efforts pour mobiliser la droite et le centre. Ce choix intervient dans un contexte où LFI a réalisé un score record de 18,84 %. Lire sur leparisien.fr