Résultat de l'élection municipale 2026 à Créteil : Laurent Cathala réélu à 80 ans, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Créteil ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
08:26 - Laurent Cathala remporte l'élection et entame son neuvième mandat
Laurent Cathala, maire socialiste de Créteil, a été réélu pour un neuvième mandat lors des élections municipales de 2026. Âgé de 80 ans et en poste depuis 1977, il a obtenu 50,65 % des voix, consolidant ainsi sa position indéboulonnable. Lire sur leparisien.fr
22/03/26 - 23:38 - Laurent Cathala réélu pour la 9e fois
Laurent Cathala, 80 ans, maire de Créteil depuis 1977 est réélu pour la neuvième fois (55.65%). Sylvain Thézard (UDI) est en 2e position avec 26,46% puis Abdoulbar Djaffar (LFI) 22,85%, précise Le Parisien94.
22/03/26 - 22:40 - Laurent Cathala élu à Créteil
À Créteil, Laurent Cathala est élu avec 50,6 % des voix face à Sylvain Thézard (UDI) en deuxième position avec 25,36%
22/03/26 - 22:05 - Laurent Cathala est réélu pour la neuvième fois
C'est l'un des mandats de maire les plus longs actuellement en cours. Laurent Cathala vient de remporter son neuvième mandat à la mairie de Créteil. Avec 49,36% des suffrages dans 10 bureaux de votes sur 50, le maire sortant est assuré de l'emporter. Son principal adversaire, Sylvain Thézard (UDI) est en deuxième position avec 25,36% des suffrages récoltés.
22/03/26 - 21:28 - Laurent Cathala espère un 9ème mandat, les résultats sont attendus
Lors du second tour des élections municipales à Créteil le 22 mars 2026, le maire sortant socialiste Laurent Cathala, au pouvoir depuis 1977, vise un 9ème mandat après avoir obtenu 45,04% des voix au premier tour. Sa principale adversaire, Sylvain Thezard de l'union de droite, a bénéficié du retrait de Thierry Hebbrecht. Le taux d'abstention élevé de 57,09% soulève des questions sur l'engagement des électeurs. Lire sur actu.fr
22/03/26 - 19:02 - Il y a deux ans, Créteil avait opté pour la droite
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Créteil, les choix s'étaient majoritairement portés sur Manon Aubry (30,16%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Créteil plaçaient en tête le rassemblement des gauches (49,68%), devant la nuance Majorité présidentielle (18,14%). Le second round n'a pas changé grand chose, le rassemblement des gauches culminant à 45,14% des votes dans la localité. Une sorte de répétition des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.
22/03/26 - 17:57 - Le Val-de-Marne, parmi les pires taux de participation à 17h
Selon le ministère, le Val-de-Marne fait partie des départements qui ont le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 39,50%, contre 48,10% à l'échelle nationale.
22/03/26 - 17:10 - La participation à 17h dans le département
La participation à 17h dans le département du Val-de-Marne, elle s'élève à 39,5%, une indication pour la ville de Créteil dans ce 2e tour des Municipales. Un chiffre à comparer aux 50,43% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 26,04% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 37,88%.
22/03/26 - 14:07 - La participation à 12h
Les premières résultats du 2e tour des élections municipales à Créteil ont déjà un premier indicateur. A midi, la participation dans le département du Val-de-Marne s'élève à 16,68%. Un chiffre à comparer aux 17,07% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 9,89% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,22% en 2014).
22/03/26 - 07:53 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Créteil
Les 50 bureaux de vote de l'agglomération de Créteil sont accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Le second tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Créteil. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.