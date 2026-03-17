Résultat de l'élection municipale 2026 à Créteil : Laurent Cathala face à Abdoulbar Djaffar, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Créteil opposera Laurent Cathala à Abdoulbar Djaffar. Sylvain Thezard, Thierry Hebbrecht sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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13:03 - Vers une quadrangulaire favorable à Cathala À Créteil, le maire socialiste Laurent Cathala, à la tête de la ville depuis 1977 et candidat à un neuvième mandat, est arrivé largement en tête du premier tour des municipales 2026 avec 45,04 % des suffrages. La liste LFI se classe deuxième, devant deux listes de la droite et du centre qui se maintiennent, ouvrant la voie à une quadrangulaire au second tour.

15/03/26 - 23:56 - Laurent Cathala domine les élections à Créteil À Créteil, le maire sortant Laurent Cathala, âgé de 80 ans, a largement remporté le premier tour des élections municipales de 2026 avec 45,02% des voix, cherchant un neuvième mandat. Il est suivi par trois autres listes, dont celle de LFI menée par Abdoulbar Djaffar. En comparaison, en 2020, Cathala avait obtenu près de 70% des suffrages. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 19:53 - Le poids démographique et économique de Créteil aux municipales En pleine campagne électorale municipale, Créteil est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 92 859 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 5 923 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (60,35%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 17 119 personnes (18,44%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,34%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 26 793 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Créteil, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

15/03/26 - 17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Créteil Le RN restait loin du match lors de l'élection municipale à Créteil en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 10,79% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 24,46% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 9,85% à la formation d'extrême droite au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Un score trop limité, à Créteil comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 16,20% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 17,37% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Créteil. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 16,95% lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:23 - Le taux de participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val de Marne avec 38,26% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 29,42%, contre 43,40% en 2014.

15/03/26 - 16:58 - La commune de Créteil plutôt abstentionniste lors des élections En 2020, la participation à Créteil était allée jusqu'à 30,14 % à la fin du premier tour (en deçà de la moyenne nationale). 13 386 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français participent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 73,31 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 51,26 % des électeurs (soit environ 23 727 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,82 %, bien au-delà des 42,33 % enregistrés en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une commune assez peu mobilisée en comparaison de l'ensemble du pays. La mobilisation de l'électorat de Créteil sera en définitive une clé pour cette municipale.

15/03/26 - 15:59 - Il y a deux ans, Créteil avait opté pour la droite Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Créteil, les choix s'étaient majoritairement portés sur Manon Aubry (30,16%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Créteil plaçaient en tête le rassemblement des gauches (49,68%), devant la nuance Majorité présidentielle (18,14%). Le second round n'a pas changé grand chose, le rassemblement des gauches culminant à 45,14% des votes dans la localité. Une sorte de répétition des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

15/03/26 - 15:12 - Le taux de participation au 1er tour des Municipales La participation dans le Val de Marne à midi atteint 14,49% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 18,29% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 11,61% dans le département.

15/03/26 - 14:57 - Les électeurs de Créteil avaient clairement opté pour la gauche il y a 4 ans Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Créteil choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 40,45% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 26,05%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 75,54% pour Emmanuel Macron, contre 24,46% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Créteil donnaient la prime à la Nupes (41,80%) devant la Majorité présidentielle (27,10%). Le second tour entérinait la victoire de la Nupes, rassemblant 57,40% des suffrages exprimés. Cette physionomie politique de Créteil laisse apparaître un bastion historique de la gauche radicale.