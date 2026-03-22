Résultat de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains : les résultats publiés, suivez le verdict dans la ville

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Digne-les-Bains sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Digne-les-Bains et la liste complète des élus.

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20:36 - Les résultats complets à Digne-les-Bains révélés par le ministère D'après le ministère, voici les résultats complets de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains : Julien Di Benedetto (LDVG) arrive en tête avec 60,88% des voix, suivi de Gilles Chalvet (39,12%).

20:20 - De premiers résultats partiels à Digne-les-Bains dévoilés par le ministère D'après le ministère (avec moins de 50 % des résultats remontés pour le moment), Julien Di Benedetto arriverait en tête avec 61,94% des voix, devant Gilles Chalvet (38,06%).

17:05 - Le taux de participation à 17h dans les Alpes-de-Haute-Provence dévoilé Dans le département de Alpes-de-Haute-Provence, la participation à 17h s'élève à 58,87%. Un chiffre à comparer aux 52,82% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 48,34% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 63,51%.

12:07 - Plus de 30% de participation dans le département de Digne Les résultats du 2e tour des élections municipales à Digne-les-Bains ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Alpes-de-Haute-Provence s'élève à 30,33%. Un chiffre à comparer aux 28,59% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 26,28% des municipales 2020, organisées en plein Covid (29,23% en 2014).

07:54 - Second tour des municipales à Digne-les-Bains : horaires des 13 bureaux de vote Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Digne-les-Bains d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Digne-les-Bains se trouve plus bas dans cette page. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Digne-les-Bains sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Pour connaître les résultats à Digne-les-Bains, rendez vous ici à partir de 20h.

21/03/26 - 14:57 - Digne-les-Bains : des résultats particulièrement parlants lors des élections il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Digne-les-Bains votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (25,48%), surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 23,71%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,77%, contre 47,23% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Digne-les-Bains portaient leur choix sur Delphine Bagarry (Nupes) avec 30,53% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,62% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Digne-les-Bains une localité où la gauche domine largement.

20/03/26 - 15:59 - Le logement au coeur d'un débat les entre candidats Les élections municipales de Digne-les-Bains en mars 2026 s'annoncent serrées entre Julien Di Benedetto et Gilles Chalvet. Lors d'un débat, le logement a été mis en avant comme un enjeu crucial, avec des propositions divergentes sur la lutte contre l'habitat insalubre et la création de logements abordables. Les deux candidats cherchent à renouveler la population du centre-ville et à garantir une mixité sociale. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 13:31 - Le Parti socialiste refuse de soutenir Julien Di Benedetto À Digne-les-Bains, le Parti socialiste annonce qu'il ne soutiendra pas Julien Di Benedetto pour le second tour des municipales 2026, face à Gilles Chalvet. Cette décision intervient après une évaluation des alliances politiques de Di Benedetto, perçu comme proche de la droite. Le PS se distancie ainsi pour conserver la ville à gauche. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 16:46 - Les candidats doivent agir pour Digne-les-Bains À Digne-les-Bains, les élections municipales de mars 2026 soulèvent des préoccupations sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Des bénévoles comme Céline et Mélania expriment les difficultés liées aux trottoirs inadaptés, appelant les futurs élus à renforcer l'aménagement urbain. Les candidats sont incités à prendre en compte ces revendications cruciales. Lire sur laprovence.com