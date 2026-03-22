Résultat de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains : suivez le 2e tour et l'annonce des résultats

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Digne-les-Bains est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:54 - Second tour des municipales à Digne-les-Bains : horaires des 13 bureaux de vote Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Digne-les-Bains d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Digne-les-Bains se trouve plus bas dans cette page. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Digne-les-Bains sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Pour connaître les résultats à Digne-les-Bains, rendez vous ici à partir de 20h.

21/03/26 - 14:57 - Digne-les-Bains : des résultats particulièrement parlants lors des élections il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Digne-les-Bains votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (25,48%), surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 23,71%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,77%, contre 47,23% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Digne-les-Bains portaient leur choix sur Delphine Bagarry (Nupes) avec 30,53% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,62% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Digne-les-Bains une localité où la gauche domine largement.

20/03/26 - 15:59 - Le logement au coeur d'un débat les entre candidats Les élections municipales de Digne-les-Bains en mars 2026 s'annoncent serrées entre Julien Di Benedetto et Gilles Chalvet. Lors d'un débat, le logement a été mis en avant comme un enjeu crucial, avec des propositions divergentes sur la lutte contre l'habitat insalubre et la création de logements abordables. Les deux candidats cherchent à renouveler la population du centre-ville et à garantir une mixité sociale. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 13:31 - Le Parti socialiste refuse de soutenir Julien Di Benedetto À Digne-les-Bains, le Parti socialiste annonce qu'il ne soutiendra pas Julien Di Benedetto pour le second tour des municipales 2026, face à Gilles Chalvet. Cette décision intervient après une évaluation des alliances politiques de Di Benedetto, perçu comme proche de la droite. Le PS se distancie ainsi pour conserver la ville à gauche. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 16:46 - Les candidats doivent agir pour Digne-les-Bains À Digne-les-Bains, les élections municipales de mars 2026 soulèvent des préoccupations sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Des bénévoles comme Céline et Mélania expriment les difficultés liées aux trottoirs inadaptés, appelant les futurs élus à renforcer l'aménagement urbain. Les candidats sont incités à prendre en compte ces revendications cruciales. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 16:11 - Julien Di Benedetto essaye de se libérer de son étiquette de candidat "de gauche" Lors de son meeting à Digne-les-Bains, Julien Di Benedetto a distancié sa candidature de la gauche, après un premier tour marquant avec 40,76% des suffrages. Il se fixe pour objectif d'élargir son électorat tout en faisant face aux critiques le positionnant comme un candidat d'extrême gauche. Alors que ses rivaux s'effondrent, il espère transformer l'élan de soutien des Dignois. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 00:06 - Il n'y aura que deux candidats dimanche, les infos du 2e tour Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Digne-les-Bains ce dimanche, il faudra donc départager Gilles Chalvet et Julien Di Benedetto pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Digne-les-Bains

18/03/26 - 09:30 - Un élu du PRG appelle à soutenir Julien Di Benedetto À Digne-les-Bains, pour les élections municipales de 2026, l'élu du Parti radical de gauche, Daniel Séjourné, appelle à voter pour la liste "Toujours Digne" de Julien Di Benedetto au second tour. Ce soutien s'explique par le retrait d'autres listes et leur soutien à des candidats de droite et d'extrême droite. Séjourné critique également l'équipe sortante pour sa mauvaise gestion et son manque de transparence. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 08:51 - Gilles Chalvet prépare son duel face à Julien Di Benedetto À Digne-les-Bains, Gilles Chalvet se prépare pour le second tour des élections municipales 2026, face à Julien Di Benedetto. Après le retrait du maire sortant, Chalvet, leader du mouvement 'Terre dignoise', promet une alternative à la gauche, tout en mettant en avant son équipe et ses projets pour la ville. Il vise à rassembler au-delà des clivages politiques pour sortir Digne-les-Bains de sa crise actuelle. Lire sur laprovence.com