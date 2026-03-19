Résultat de l'élection municipale 2026 Digne-les-Bains : Il n'y aura que deux candidats dimanche, les infos du 2e tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains oppose Gilles Chalvet et Julien Di Benedetto. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

16:11 - Julien Di Benedetto essaye de se libérer de son étiquette de candidat "de gauche" Lors de son meeting à Digne-les-Bains, Julien Di Benedetto a distancié sa candidature de la gauche, après un premier tour marquant avec 40,76% des suffrages. Il se fixe pour objectif d'élargir son électorat tout en faisant face aux critiques le positionnant comme un candidat d'extrême gauche. Alors que ses rivaux s'effondrent, il espère transformer l'élan de soutien des Dignois. Lire sur laprovence.com

00:06 - Il n'y aura que deux candidats dimanche, les infos du 2e tour Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Digne-les-Bains ce dimanche, il faudra donc départager Gilles Chalvet et Julien Di Benedetto pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Digne-les-Bains

18/03/26 - 09:30 - Un élu du PRG appelle à soutenir Julien Di Benedetto À Digne-les-Bains, pour les élections municipales de 2026, l'élu du Parti radical de gauche, Daniel Séjourné, appelle à voter pour la liste "Toujours Digne" de Julien Di Benedetto au second tour. Ce soutien s'explique par le retrait d'autres listes et leur soutien à des candidats de droite et d'extrême droite. Séjourné critique également l'équipe sortante pour sa mauvaise gestion et son manque de transparence. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 08:51 - Gilles Chalvet prépare son duel face à Julien Di Benedetto À Digne-les-Bains, Gilles Chalvet se prépare pour le second tour des élections municipales 2026, face à Julien Di Benedetto. Après le retrait du maire sortant, Chalvet, leader du mouvement 'Terre dignoise', promet une alternative à la gauche, tout en mettant en avant son équipe et ses projets pour la ville. Il vise à rassembler au-delà des clivages politiques pour sortir Digne-les-Bains de sa crise actuelle. Lire sur laprovence.com

17/03/26 - 12:41 - Francis Kuhn se retire des élections évoquant une "trahison" de la part de la maire sortante Patricia Granet Francis Kuhn, tête de liste de "Digne au cœur", se retire après avoir obtenu seulement 17% des suffrages au 1er tour des élections municipales. Critiquant le soutien de Patricia Granet à un autre candidat, il évoque une "véritable trahison" politique. Les électeurs de Digne-les-Bains peuvent désormais choisir entre deux programmes au second tour. Lire sur hauteprovenceinfo.com

17/03/26 - 12:36 - Le soutien de Patricia Granet à Julien Di Benedetto fait grincer des dents dans le camp de Francis Kuhn À Digne-les-Bains, les élections municipales de 2026 sont marquées par le soutien du maire Patricia Granet à Julien Di Benedetto, provoquant la colère du camp Francis Kuhn. Les tensions montent alors que Granet appelle à faire barrage à la droite, soutenant Di Benedetto face à Gilles Chalvet. Cette situation crée des divisions au sein des colistiers de Kuhn, estimant une trahison de Granet. Lire sur laprovence.com

16/03/26 - 22:20 - Jean-Luc Brochier déçoit à Digne-les-Bains À Digne-les-Bains, Jean-Luc Brochier, seul candidat de droite, déçoit avec 13,31% des voix lors des élections municipales de 2026. Malgré le soutien de figures locales d'extrême droite, il termine quatrième derrière Julien Di Benedetto (DVG) qui obtient 40,77%. Brochier appelle désormais à voter contre la gauche, marquant une campagne intense dans cette ville des Alpes-de-Haute-Provence. Lire sur laprovence.com

16/03/26 - 10:58 - Les résultats de Digne-les-Bains étaient erronés À Digne-les-Bains, les résultats des élections municipales de 2026 ont été initialement annoncés avec des chiffres erronés, notamment une omission du bureau de vote de l'école des Sièyes. La Ville a communiqué un score de 41,04 % pour Julien Di Benedetto, le candidat en tête, alors que les résultats de la préfecture indiquent 6 899 votants. Toutefois, la préfecture a assuré qu'il n'y avait aucun impact sur les élections suite à cette erreur. Lire sur laprovence.com

16/03/26 - 08:14 - Quatre listes qualifiées pour le second tour À Digne-les-Bains, le premier tour des élections municipales de mars 2026 a vu la liste "Toujours Digne" menée par Julien di Benedetto obtenir 41,04 % des voix, se qualifiant ainsi pour le second tour prévu le 22 mars. Trois autres listes, dont "Terre dignoise 2026", se sont également qualifiées, promettant une compétition serrée. Le deuxième tour des élections s'annonce donc comme une quadrangulaire. Lire sur laprovence.com