Résultat de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains : Julien Di Benedetto face à Gilles Chalvet, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains opposera Julien Di Benedetto à Gilles Chalvet. Francis Kuhn et Jean-Luc Brochier sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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12:41 - Francis Kuhn se retire des élections évoquant une "trahison" de la part de la maire sortante Patricia Granet Francis Kuhn, tête de liste de "Digne au cœur", se retire après avoir obtenu seulement 17% des suffrages au 1er tour des élections municipales. Critiquant le soutien de Patricia Granet à un autre candidat, il évoque une "véritable trahison" politique. Les électeurs de Digne-les-Bains peuvent désormais choisir entre deux programmes au second tour. Lire sur hauteprovenceinfo.com

12:36 - Le soutien de Patricia Granet à Julien Di Benedetto fait grincer des dents dans le camp de Francis Kuhn À Digne-les-Bains, les élections municipales de 2026 sont marquées par le soutien du maire Patricia Granet à Julien Di Benedetto, provoquant la colère du camp Francis Kuhn. Les tensions montent alors que Granet appelle à faire barrage à la droite, soutenant Di Benedetto face à Gilles Chalvet. Cette situation crée des divisions au sein des colistiers de Kuhn, estimant une trahison de Granet. Lire sur laprovence.com

16/03/26 - 22:20 - Jean-Luc Brochier déçoit à Digne-les-Bains À Digne-les-Bains, Jean-Luc Brochier, seul candidat de droite, déçoit avec 13,31% des voix lors des élections municipales de 2026. Malgré le soutien de figures locales d'extrême droite, il termine quatrième derrière Julien Di Benedetto (DVG) qui obtient 40,77%. Brochier appelle désormais à voter contre la gauche, marquant une campagne intense dans cette ville des Alpes-de-Haute-Provence. Lire sur laprovence.com

16/03/26 - 10:58 - Les résultats de Digne-les-Bains étaient erronés À Digne-les-Bains, les résultats des élections municipales de 2026 ont été initialement annoncés avec des chiffres erronés, notamment une omission du bureau de vote de l'école des Sièyes. La Ville a communiqué un score de 41,04 % pour Julien Di Benedetto, le candidat en tête, alors que les résultats de la préfecture indiquent 6 899 votants. Toutefois, la préfecture a assuré qu'il n'y avait aucun impact sur les élections suite à cette erreur. Lire sur laprovence.com

16/03/26 - 08:14 - Quatre listes qualifiées pour le second tour À Digne-les-Bains, le premier tour des élections municipales de mars 2026 a vu la liste "Toujours Digne" menée par Julien di Benedetto obtenir 41,04 % des voix, se qualifiant ainsi pour le second tour prévu le 22 mars. Trois autres listes, dont "Terre dignoise 2026", se sont également qualifiées, promettant une compétition serrée. Le deuxième tour des élections s'annonce donc comme une quadrangulaire. Lire sur laprovence.com

16/03/26 - 07:26 - Julien Di Benedetto en tête du premier tour des municipales avec 41,04 % des voix À Digne-les-Bains, Julien Di Benedetto arrive en tête du premier tour des élections municipales avec 41,04 % des voix, suscitant l'enthousiasme dans sa campagne. Son principal adversaire, Gilles Chalvet, exprime des inquiétudes face à une possible victoire de la gauche au second tour. Le taux de participation est de 56,76 %, soulignant une désaffection parmi les jeunes électeurs. Lire sur hauteprovenceinfo.com

15/03/26 - 19:53 - Les enjeux locaux de Digne-les-Bains : tour d'horizon démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Digne-les-Bains regorge de diversité et d'activités. Avec ses 17 694 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 213 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,23% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 1 294 personnes (7,31%) apporte une richesse culturelle précieuse. Dans cette diversité sociale, près de 46,30% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1233,18 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour conclure, Digne-les-Bains incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

15/03/26 - 17:57 - Les données récentes du vote RN à Digne-les-Bains Le mouvement nationaliste ne figurait pas sur le podium lors du scrutin municipal à Digne-les-Bains en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 23,71% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 47,23% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 21,44% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN sécurisait 45,38% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 32,92% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 37,62% pour le RN. Il terminera avec 47,02% lors du vote final.

15/03/26 - 17:16 - Le taux de participation des Alpes-de-Haute-Provence à 17h s'élève à 60,57% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 60,57% dans les Alpes-de-Haute-Provence.