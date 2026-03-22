Résultat de l'élection municipale 2026 à Dijon : les résultats dévoilés, découvrez tous les chiffres en direct

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Dijon sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Dijon et la liste complète des élus.

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21:44 - Des résultats partiels Voici des résultats partiels pour ce 2e tour des Municipales à Dijon avec 50,44% d’inscrits : Nathalie Koenders 59,51% (LSOC), Emmanuel Bichot 29,92%, Thierry Coudert 10,57%.

18:18 - Indicateurs électoraux : la participation à Dijon au crible Pour ces municipales, l'abstention à Dijon sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 64,07 % des inscrits (un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux) alors que le pays était affecté par l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est toutefois stabilisé à 23,41 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 45,26 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 30,96 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,83 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises.

18:18 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Dijon A Dijon, François Rebsamen (Union de la gauche) avait surclassé ses adversaires en 2020 en obtenant 38,24% des bulletins au premier tour. Deuxième, Emmanuel Bichot (Divers droite) avait alors rassemblé 5 778 bulletins valides (19,90%). La troisième place était revenue à Stéphanie Modde (Europe Ecologie-Les Verts), rassemblant 15,09% des électeurs. Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'était donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. François Rebsamen l'a finalement emporté avec 11 746 bulletins (43,51%), face à Emmanuel Bichot s'adjugeant 34,84% des électeurs inscrits et Stéphanie Modde avec 5 839 électeurs inscrits (21,63%).

17:20 - Le taux de participation à 17h en Côte-d'Or dévoilé La participation à 17h a été communiquée par le ministère. Dans le département de Côte-d'Or, elle s'élève à 54,56%. Un chiffre à comparer aux 60,85% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 39,87% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 49,4%.

16:25 - La participation est en baisse par rapport au premier tour Le taux de participation à Dijon pour le second tour des élections municipales 2026 a chuté à 19,9 %, inférieur aux 21,6 % enregistrés au premier tour. En revanche, la participation dans toute la Côte-d'Or est en hausse, atteignant 23,49 %. Ce contexte électoral marque une mobilisation contrastée entre Dijon et le reste de la région. Lire sur infos-dijon.com

12:19 - Quelle participation à Dijon pour ce second volet des municipales 2026 ? Les résultats du 2e tour des élections municipales à Dijon ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de Côte-d'Or s'élève à 23,49%. Un chiffre à comparer aux 26,05% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 17,17% des municipales 2020, organisées en plein Covid (17,77% en 2014).

08:31 - Besançon attend les résultats des municipales 2026 Le second tour des élections municipales 2026 se déroule ce 22 mars dans plusieurs grandes villes, notamment à Besançon. Ce scrutin, organisé tous les six ans, se caractérise par un système de représentation proportionnelle. L'abstention a été importante au premier tour, avec seulement 47 % de participation en Franche-Comté. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

07:43 - Jusqu'à quelle heure voter à Dijon ? Les 96 bureaux de vote de la ville de Dijon seront accessibles de 8 h à 19 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Dijon de se prononcer sur les défis qui affectent leur territoire. À Dijon et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, c'est François Rebsamen qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Dijon. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.

21/03/26 - 13:29 - Trois listes et trois visions s'affrontent pour l'avenir de Dijon lors du second tour Les Dijonnais seront appelés à voter ce dimanche 22 mars pour le second tour des élections municipales, après une participation limitée au premier tour avec 52,74 % des inscrits. Trois listes s'affrontent, représentant des visions opposées pour l'avenir de la ville. La mobilisation des électeurs est cruciale pour influencer le résultat. Lire sur dijon-actualites.fr