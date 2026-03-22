Résultat de l'élection municipale 2026 à Dijon : les résultats dévoilés, découvrez tous les chiffres en direct
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Dijon sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Dijon et la liste complète des élus.
21:44 - Des résultats partiels
Voici des résultats partiels pour ce 2e tour des Municipales à Dijon avec 50,44% d’inscrits : Nathalie Koenders 59,51% (LSOC), Emmanuel Bichot 29,92%, Thierry Coudert 10,57%.
18:18 - Indicateurs électoraux : la participation à Dijon au crible
Pour ces municipales, l'abstention à Dijon sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 64,07 % des inscrits (un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux) alors que le pays était affecté par l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est toutefois stabilisé à 23,41 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 45,26 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 30,96 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,83 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises.
18:18 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Dijon
A Dijon, François Rebsamen (Union de la gauche) avait surclassé ses adversaires en 2020 en obtenant 38,24% des bulletins au premier tour. Deuxième, Emmanuel Bichot (Divers droite) avait alors rassemblé 5 778 bulletins valides (19,90%). La troisième place était revenue à Stéphanie Modde (Europe Ecologie-Les Verts), rassemblant 15,09% des électeurs. Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'était donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. François Rebsamen l'a finalement emporté avec 11 746 bulletins (43,51%), face à Emmanuel Bichot s'adjugeant 34,84% des électeurs inscrits et Stéphanie Modde avec 5 839 électeurs inscrits (21,63%).
17:20 - Le taux de participation à 17h en Côte-d'Or dévoilé
La participation à 17h a été communiquée par le ministère. Dans le département de Côte-d'Or, elle s'élève à 54,56%. Un chiffre à comparer aux 60,85% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 39,87% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 49,4%.
16:25 - La participation est en baisse par rapport au premier tour
Le taux de participation à Dijon pour le second tour des élections municipales 2026 a chuté à 19,9 %, inférieur aux 21,6 % enregistrés au premier tour. En revanche, la participation dans toute la Côte-d'Or est en hausse, atteignant 23,49 %. Ce contexte électoral marque une mobilisation contrastée entre Dijon et le reste de la région. Lire sur infos-dijon.com
12:19 - Quelle participation à Dijon pour ce second volet des municipales 2026 ?
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Dijon ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de Côte-d'Or s'élève à 23,49%. Un chiffre à comparer aux 26,05% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 17,17% des municipales 2020, organisées en plein Covid (17,77% en 2014).
08:31 - Besançon attend les résultats des municipales 2026
Le second tour des élections municipales 2026 se déroule ce 22 mars dans plusieurs grandes villes, notamment à Besançon. Ce scrutin, organisé tous les six ans, se caractérise par un système de représentation proportionnelle. L'abstention a été importante au premier tour, avec seulement 47 % de participation en Franche-Comté. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
07:43 - Jusqu'à quelle heure voter à Dijon ?
Les 96 bureaux de vote de la ville de Dijon seront accessibles de 8 h à 19 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Dijon de se prononcer sur les défis qui affectent leur territoire. À Dijon et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, c'est François Rebsamen qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Dijon. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
21/03/26 - 13:29 - Trois listes et trois visions s'affrontent pour l'avenir de Dijon lors du second tour
Les Dijonnais seront appelés à voter ce dimanche 22 mars pour le second tour des élections municipales, après une participation limitée au premier tour avec 52,74 % des inscrits. Trois listes s'affrontent, représentant des visions opposées pour l'avenir de la ville. La mobilisation des électeurs est cruciale pour influencer le résultat. Lire sur dijon-actualites.fr
20/03/26 - 18:41 - La taxe foncière au cœur de la campagne à Dijon
À Dijon, la hausse de la taxe foncière de 71,72 % en cinq ans devient un enjeu majeur des élections municipales de 2026. La maire sortante, Nathalie Koenders, a récemment affirmé que la situation économique rendait difficile toute baisse, tandis que son opposant, Emmanuel Bichot, promet une réduction en cas de victoire. Le second tour, prévu le 22 mars, se déroulera en triangulaire entre Koenders, Bichot et le RN. Lire sur actu.fr