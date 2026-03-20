Résultat de l'élection municipale 2026 Dijon : Karine Savina de Génération écologie soutient la candidature de Nathalie Koenders

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dijon oppose Thierry Coudert, Emmanuel Bichot et Nathalie Koenders. Suivez le 2e tour en direct.

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10:09 - Emmanuel Bichot dénonce "les liens" de la maire sortante avec l'extrême gauche À Dijon, à l'approche du second tour des élections municipales de 2026, Emmanuel Bichot, candidat de la liste 'Agir pour Dijon', accuse la candidate socialiste Nathalie Koenders d'avoir des "liens avec l'extrême gauche". Il appelle les électeurs à un choix responsable pour mettre fin à 25 ans de gestion socialiste. Ce communiqué vise à alerter sur les implications de ces alliances politiques. Lire sur dijon-actualites.fr

19/03/26 - 19:45 - Echanges houleux entre Emmanuel Bichot (LR) et Thierry Coudert (RN) à l'occasion d'un débat Le débat de l'entre-deux-tours pour les élections municipales de 2026 à Dijon a été marqué par des échanges houleux entre les candidats Emmanuel Bichot (LR) et Thierry Coudert (RN). Bien que Nathalie Koenders (PS) ait dominé le premier tour, les tensions entre les deux candidats de droite pourraient influencer le vote. La question demeure si Dijon restera à gauche ou basculera à droite. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 18:21 - Karine Savina de Génération écologie soutient la candidature de Nathalie Koenders À Dijon, Karine Savina de Génération écologie soutient la candidature de Nathalie Koenders pour les municipales de 2026. Elle souligne l'importance d'une mobilisation des électeurs afin de contrecarrer les politiques climato-sceptiques de la droite. Les écologistes visent à placer l'écologie au cœur du projet municipal. Lire sur infos-dijon.com

19/03/26 - 13:08 - En prévision du second tour, le PCF de Côte-d'Or appelle les électeurs à "ne pas faire le choix du pire" À Dijon, lors du premier tour des élections municipales de 2026, la gauche est fragilisée avec une liste d'union arrivant à peine à 9%. Le Parti communiste appelle à une recomposition des forces de gauche pour le second tour face à une forte abstention de près de 50%. Les communistes insistent sur l'importance de l'union pour éviter les dérives des droites. Lire sur dijon-actualites.fr

19/03/26 - 12:36 - Emmanuel Bichot soutenu à Dijon pour les élections À Dijon, la fédération locale de Reconquête annonce son soutien à Emmanuel Bichot pour les élections municipales de 2026. Ce soutien intervient dans un contexte de division au sein de l'opposition, provoquée par le maintien de la liste conduite par Thierry Coudert au second tour. La situation suscite des inquiétudes quant à l'impact sur la dynamique des voix envers les candidats de l'opposition. Lire sur infos-dijon.com

19/03/26 - 12:07 - Les Dijonnais votent pour le changement ou la continuité À l'approche du second tour des municipales 2026 à Dijon, Emmanuel Bichot, candidat d'« Agir pour Dijon », présente le scrutin comme un choix crucial après 25 ans de gestion socialiste. Il met en avant une hausse de 26 % des voix au premier tour et insiste sur l'importance d'un vote pour le changement face à l'inaction de la majorité sortante. Lire sur dijon-actualites.fr

19/03/26 - 11:37 - Des tensions dans la droite municipale À Dijon, les élections municipales de 2026 suscitent des tensions au sein de la droite locale. Le parti Reconquête! critique le maintien de la liste de Thierry Coudert pour le second tour, la qualifiant de divisive malgré des discours d'union. Ils soutiennent Emmanuel Bichot comme une alternative crédible à la municipalité sortante. Lire sur dijon-actualites.fr

19/03/26 - 11:16 - Les candidats se divisent sur la question de la sécurité À Dijon, les candidats à la mairie discutent des enjeux de sécurité dans le cadre des élections municipales de 2026. Emmanuel Bichot et Thierry Coudert s'accusent de plagiat sur leurs programmes similaires visant à renforcer la police municipale, tandis que la maire sortante, Nathalie Koenders, critique leurs approches. Tous s'accordent sur l'inquiétude des Dijonnais face à la violence. Lire sur bienpublic.com

19/03/26 - 11:06 - Les candidats débattent de l'urbanisme À Dijon, les candidats aux élections municipales de 2026 s'accordent sur la nécessité de réviser le PLUi-HD, qui régule l'urbanisme. La maire sortante plaide pour la construction de 800 logements par an afin de maintenir la population. Les propositions incluent aussi des efforts pour rénover l'existant et végétaliser la ville. Lire sur bienpublic.com