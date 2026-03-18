Résultat de l'élection municipale 2026 Dijon : La formation d'une triangulaire inattendue

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dijon opposera Nathalie Koenders à Emmanuel Bichot. Thierry Coudert est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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11:36 - Dijon populaire (LFI) donne ses consignes de vote pour le second tour À Dijon, la liste Dijon Populaire a gagné du terrain avec 7,73 % des voix aux élections municipales de 2026. Malgré l'échec de la liste à se qualifier au second tour, Olivier Minard souligne l'importance de La France Insoumise dans le paysage politique local et appelle "à ne donner aucune voix à la droite de M. Bichot ni à l’extrême droite de M. Coudert". Lire sur infos-dijon.com

11:16 - Dijon fait face à un fort taux d'abstention À Dijon, les communistes critiquent la coalition du Modem en appelant à ne pas voter pour les candidats au second tour, Emmanuel Bichot et Thierry Coudert. Avec près de 50% d'abstentions, ils soulignent l'absence de choix réel proposée aux électeurs et appellent à renforcer l'union de la gauche. La liste 'Dijon change d'ère' a obtenu près de 9% des voix, excluant ainsi la gauche du second tour. Lire sur infos-dijon.com

17/03/26 - 23:37 - La gauche s'unit pour les élections à Dijon À Dijon, la gauche de rupture tente de rebondir avant les élections municipales de 2026, face à la désunion qui affecte son positionnement. Un courrier datant d'août 2025, adressé aux écologistes et au mouvement Dijon Avenir, révèle les difficultés d'une union potentielle. Ce document, resté sans réponse, expose les conditions essentielles pour construire une liste commune. Lire sur dijon-actualites.fr

17/03/26 - 21:38 - Dijon doit se préparer pour le second tour Les élections municipales dans la métropole de Dijon ont révélé que seules trois communes, Dijon, Talant et Neuilly-Crimolois, vont devoir organiser un second tour, toutes n'ayant pas atteint les 50 % des suffrages lors du premier tour. La situation à Dijon attire particulièrement l'attention, tandis que de nombreuses autres communes ont déjà élu leurs équipes. Ce second tour se profile comme un ultime arbitrage dans un contexte où la majorité des communes ont déjà tranché lors du premier scrutin. Lire sur dijon-actualites.fr

17/03/26 - 19:37 - Les débats animent les élections à Dijon À Dijon, trois listes s'affrontent pour le second tour des élections municipales : Rassemblement dijonnais, Agir pour Dijon et Dijon écologique, sociale, attractive. Deux débats importants se tiendront prochainement, l'un à la télévision et l'autre sous forme écrite, pour aider les électeurs à se déterminer. Ces échanges visent à clarifier les projets des candidats et à renforcer la démocratie locale. Lire sur dijon-actualites.fr

17/03/26 - 12:06 - Nathalie Koenders dépose une liste identique Nathalie Koenders, maire sortante de Dijon, a déposé une liste identique à celle du premier tour des élections municipales de 2026. Elle vise à mobiliser les électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes lors du premier tour, tout en soulignant l'absence de fusion avec d'autres listes pour des raisons de postes. La candidate continue de défendre son programme pour une Dijon écologique et sociale. Lire sur infos-dijon.com

17/03/26 - 12:02 - Nathalie Koenders se présente au second tour sans alliance À Dijon, Nathalie Koenders, en tête au premier tour des élections municipales avec plus de 39% des voix, ne forme pas d'alliance pour le second tour. Sa liste, 'Dijon écologique, sociale et attractive', reste identique, malgré des discussions infructueuses avec Michel Haberstrau. Koenders mise sur la mobilisation des électeurs pour valider sa stratégie au second tour. Lire sur dijon-actualites.fr

17/03/26 - 08:06 - La formation d'une triangulaire inattendue Lors du premier tour des élections municipales à Dijon, une triangulaire s'est formée, tandis qu'à Beaune et Venarey-les-Laumes, des résultats inattendus ont émergé. Douze communes de Côte-d'Or se dirigeront vers un second tour, offrant une dynamique surprenante dans ce scrutin local. Ces élections montrent une forte mobilisation des électeurs dans la région. Lire sur bienpublic.com

17/03/26 - 04:06 - Rémi Goguel engage les locaux sur des enjeux À Dijon, le candidat anticapitaliste Rémi Goguel a pris la parole après le premier tour des élections municipales de 2026, où sa liste citoyenne a obtenu 4,47 % des voix. Malgré l'absence de sièges au Conseil municipal, l'équipe a réussi à engager la communauté sur des enjeux de préservation et de participation. Leur vision pour 2050 souligne l'importance d'agir contre les crises et de donner le pouvoir aux habitants. Lire sur infos-dijon.com