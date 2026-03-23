Résultat de l'élection municipale 2026 à Dijon : Nathalie Koenders future maire, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Dijon ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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08:28 - Nathalie Koenders remporte 47 des 59 sièges au conseil municipal Nathalie Koenders a remporté le second tour des élections municipales à Dijon avec 58,41% des voix. Sa victoire lui permet d'obtenir 47 sièges au conseil municipal sur les 59 disponibles. Les autres sièges sont répartis entre la liste d'Emmanuel Bichot et celle de Thierry Coudert. Lire sur bienpublic.com

08:24 - Emmanuel Bichot promet une opposition "sans concession" À Dijon, Emmanuel Bichot, après sa défaite électorale contre Nathalie Koenders lors des municipales, promet une opposition "sans concession". Il critique l'absence d'alternance et le contexte d'abstention, tout en affirmant que son mouvement continuera à défendre les intérêts des Dijonnais. Bichot met en avant la nécessité de proposer des solutions concrètes pour l'avenir. Lire sur dijon-actualites.fr

00:19 - Bichot dénonce après sa défaite à Dijon Emmanuel Bichot a exprimé sa déception après sa défaite aux élections municipales de Dijon, soulignant une forte abstention et une "atonie démocratique préoccupante". La liste Koenders/Rebsamen a remporté l'élection avec le soutien de voix de l'extrême gauche, tandis que Bichot critique les manœuvres de la municipalité sortante. Il se prépare à assumer son rôle d'opposition tout en promettant de défendre les intérêts des Dijonnais. Lire sur bienpublic.com

00:14 - Nathalie Koenders élue pour un nouveau mandat Nathalie Koenders, maire sortante de Dijon, a largement remporté les élections municipales de 2026 avec près de 60% des voix, soit plus de 12.000 suffrages d'avance sur son principal adversaire. Sa liste, alliant socialistes et écologistes, a mobilisé une participation de 50,53%. Cette victoire renforce son engagement pour une ville écologique et attractive. Lire sur infos-dijon.com

00:13 - Dijon enregistre une faible affluence pour les municipales Le second tour des municipales à Dijon, qui a eu lieu le 22 mars 2026, a vu une participation de 19,9 %, en baisse par rapport au tour précédent. Les personnalités locales, comme Nathalie Koenders et Emmanuel Bichot, ont également voté. La météo pluvieuse a pu influencer les taux de participation à Dijon. Lire sur infos-dijon.com

22/03/26 - 21:44 - Des résultats partiels Voici des résultats partiels pour ce 2e tour des Municipales à Dijon avec 50,44% d’inscrits : Nathalie Koenders 59,51% (LSOC), Emmanuel Bichot 29,92%, Thierry Coudert 10,57%.

22/03/26 - 18:18 - Indicateurs électoraux : la participation à Dijon au crible Pour ces municipales, l'abstention à Dijon sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 64,07 % des inscrits (un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux) alors que le pays était affecté par l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est toutefois stabilisé à 23,41 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 45,26 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 30,96 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,83 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises.

22/03/26 - 18:18 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Dijon A Dijon, François Rebsamen (Union de la gauche) avait surclassé ses adversaires en 2020 en obtenant 38,24% des bulletins au premier tour. Deuxième, Emmanuel Bichot (Divers droite) avait alors rassemblé 5 778 bulletins valides (19,90%). La troisième place était revenue à Stéphanie Modde (Europe Ecologie-Les Verts), rassemblant 15,09% des électeurs. Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'était donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. François Rebsamen l'a finalement emporté avec 11 746 bulletins (43,51%), face à Emmanuel Bichot s'adjugeant 34,84% des électeurs inscrits et Stéphanie Modde avec 5 839 électeurs inscrits (21,63%).

22/03/26 - 17:20 - Le taux de participation à 17h en Côte-d'Or dévoilé La participation à 17h a été communiquée par le ministère. Dans le département de Côte-d'Or, elle s'élève à 54,56%. Un chiffre à comparer aux 60,85% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 39,87% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 49,4%.