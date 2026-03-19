Résultat de l'élection municipale 2026 Dijon : Un débat houleux avant le 2e tour, et des séquences animées

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dijon oppose Thierry Coudert, Emmanuel Bichot et Nathalie Koenders. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

11:37 - Des tensions dans la droite municipale À Dijon, les élections municipales de 2026 suscitent des tensions au sein de la droite locale. Le parti Reconquête! critique le maintien de la liste de Thierry Coudert pour le second tour, la qualifiant de divisive malgré des discours d'union. Ils soutiennent Emmanuel Bichot comme une alternative crédible à la municipalité sortante. Lire sur dijon-actualites.fr

11:16 - Les candidats se divisent sur la question de la sécurité À Dijon, les candidats à la mairie discutent des enjeux de sécurité dans le cadre des élections municipales de 2026. Emmanuel Bichot et Thierry Coudert s'accusent de plagiat sur leurs programmes similaires visant à renforcer la police municipale, tandis que la maire sortante, Nathalie Koenders, critique leurs approches. Tous s'accordent sur l'inquiétude des Dijonnais face à la violence. Lire sur bienpublic.com

11:06 - Les candidats débattent de l'urbanisme À Dijon, les candidats aux élections municipales de 2026 s'accordent sur la nécessité de réviser le PLUi-HD, qui régule l'urbanisme. La maire sortante plaide pour la construction de 800 logements par an afin de maintenir la population. Les propositions incluent aussi des efforts pour rénover l'existant et végétaliser la ville. Lire sur bienpublic.com

10:37 - Lutte ouvrière critique les autres partis À Dijon, Lutte ouvrière a participé aux élections municipales de 2026 avec sa liste « Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs », récoltant 502 voix. Ce vote représente un appel à la lutte des classes face à un système jugé inégalitaire et régressif. Le parti critique les promesses des autres partis qui, selon lui, ne changeraient rien à la crise économique en cours. Lire sur dijon-actualites.fr

18/03/26 - 19:06 - Un débat houleux avant le 2e tour, et des séquences animées À Dijon, le débat d'entre-deux-tours des municipales 2026 a opposé la maire sortante Nathalie Koenders (PS) et ses concurrents Emmanuel Bichot (LR) et Thierry Coudert (UDR-RN). La confrontation a été marquée par des échanges houleux entre les candidats de droite, soulignant des visions divergentes sur la sécurité et l'avenir de la ville. Les Dijonnais doivent décider dimanche si la ville restera socialiste après 25 ans de gouvernance. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 11:36 - Dijon populaire (LFI) donne ses consignes de vote pour le second tour À Dijon, la liste Dijon Populaire a gagné du terrain avec 7,73 % des voix aux élections municipales de 2026. Malgré l'échec de la liste à se qualifier au second tour, Olivier Minard souligne l'importance de La France Insoumise dans le paysage politique local et appelle "à ne donner aucune voix à la droite de M. Bichot ni à l’extrême droite de M. Coudert". Lire sur infos-dijon.com

18/03/26 - 11:16 - Dijon fait face à un fort taux d'abstention À Dijon, les communistes critiquent la coalition du Modem en appelant à ne pas voter pour les candidats au second tour, Emmanuel Bichot et Thierry Coudert. Avec près de 50% d'abstentions, ils soulignent l'absence de choix réel proposée aux électeurs et appellent à renforcer l'union de la gauche. La liste 'Dijon change d'ère' a obtenu près de 9% des voix, excluant ainsi la gauche du second tour. Lire sur infos-dijon.com

17/03/26 - 23:37 - La gauche s'unit pour les élections à Dijon À Dijon, la gauche de rupture tente de rebondir avant les élections municipales de 2026, face à la désunion qui affecte son positionnement. Un courrier datant d'août 2025, adressé aux écologistes et au mouvement Dijon Avenir, révèle les difficultés d'une union potentielle. Ce document, resté sans réponse, expose les conditions essentielles pour construire une liste commune. Lire sur dijon-actualites.fr

17/03/26 - 21:38 - Dijon doit se préparer pour le second tour Les élections municipales dans la métropole de Dijon ont révélé que seules trois communes, Dijon, Talant et Neuilly-Crimolois, vont devoir organiser un second tour, toutes n'ayant pas atteint les 50 % des suffrages lors du premier tour. La situation à Dijon attire particulièrement l'attention, tandis que de nombreuses autres communes ont déjà élu leurs équipes. Ce second tour se profile comme un ultime arbitrage dans un contexte où la majorité des communes ont déjà tranché lors du premier scrutin. Lire sur dijon-actualites.fr