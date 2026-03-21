Résultat de l'élection municipale 2026 Dijon : Un élu dépose un recours contre Nathalie Koenders

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dijon oppose Thierry Coudert, Emmanuel Bichot et Nathalie Koenders. Suivez le 2e tour en direct.

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13:29 - Trois listes et trois visions s'affrontent pour l'avenir de Dijon lors du second tour Les Dijonnais seront appelés à voter ce dimanche 22 mars pour le second tour des élections municipales, après une participation limitée au premier tour avec 52,74 % des inscrits. Trois listes s'affrontent, représentant des visions opposées pour l'avenir de la ville. La mobilisation des électeurs est cruciale pour influencer le résultat. Lire sur dijon-actualites.fr

20/03/26 - 18:41 - La taxe foncière au cœur de la campagne à Dijon À Dijon, la hausse de la taxe foncière de 71,72 % en cinq ans devient un enjeu majeur des élections municipales de 2026. La maire sortante, Nathalie Koenders, a récemment affirmé que la situation économique rendait difficile toute baisse, tandis que son opposant, Emmanuel Bichot, promet une réduction en cas de victoire. Le second tour, prévu le 22 mars, se déroulera en triangulaire entre Koenders, Bichot et le RN. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 16:37 - Le débat électoral de Dijon tourne au clash entre les candidats À Dijon, le débat du second tour des élections municipales 2026 a rapidement dégénéré en attaques personnelles entre les candidats, Emmanuel Bichot et Thierry Coudert, rendant difficile l'éclairage des enjeux pour les électeurs. Nathalie Koenders, maire sortante, tente de s'imposer face à ses adversaires divisés. L'échange, loin d'une confrontation d'idées, a été marqué par des invectives, ce qui a déçu le public. Lire sur dijon-actualites.fr

20/03/26 - 14:06 - Marion Maréchal en soutien au candidat d'extrême droite Thierry Coudert À Dijon, Marion Maréchal a soutenu le candidat d'extrême droite Thierry Coudert lors d'un événement pour dédicacer son livre. Elle a critiqué le refus du candidat LR Emmanuel Bichot de fusionner leurs listes, qualifiant cela de risque pour la ville. Marion Maréchal a exhorté les électeurs de droite à soutenir Thierry Coudert pour l'opposition au conseil municipal. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 11:51 - Un élu dépose un recours contre Nathalie Koenders Fabien Robert, conseiller municipal de Dijon, conteste son éviction des délégations liées au quartier Chevreul-Parc et à la protection animale, qu'il considère comme une mesure politique. Son recours gracieux souligne l'absence de motivation administrative et coïncide avec ses échanges avec Le Rassemblement dijonnais. Il menace de saisir le Tribunal Administratif si la décision n'est pas annulée rapidement. Lire sur infos-dijon.com

20/03/26 - 10:09 - Emmanuel Bichot dénonce "les liens" de la maire sortante avec l'extrême gauche À Dijon, à l'approche du second tour des élections municipales de 2026, Emmanuel Bichot, candidat de la liste 'Agir pour Dijon', accuse la candidate socialiste Nathalie Koenders d'avoir des "liens avec l'extrême gauche". Il appelle les électeurs à un choix responsable pour mettre fin à 25 ans de gestion socialiste. Ce communiqué vise à alerter sur les implications de ces alliances politiques. Lire sur dijon-actualites.fr

19/03/26 - 19:45 - Echanges houleux entre Emmanuel Bichot (LR) et Thierry Coudert (RN) à l'occasion d'un débat Le débat de l'entre-deux-tours pour les élections municipales de 2026 à Dijon a été marqué par des échanges houleux entre les candidats Emmanuel Bichot (LR) et Thierry Coudert (RN). Bien que Nathalie Koenders (PS) ait dominé le premier tour, les tensions entre les deux candidats de droite pourraient influencer le vote. La question demeure si Dijon restera à gauche ou basculera à droite. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 18:21 - Karine Savina de Génération écologie soutient la candidature de Nathalie Koenders À Dijon, Karine Savina de Génération écologie soutient la candidature de Nathalie Koenders pour les municipales de 2026. Elle souligne l'importance d'une mobilisation des électeurs afin de contrecarrer les politiques climato-sceptiques de la droite. Les écologistes visent à placer l'écologie au cœur du projet municipal. Lire sur infos-dijon.com

19/03/26 - 13:08 - En prévision du second tour, le PCF de Côte-d'Or appelle les électeurs à "ne pas faire le choix du pire" À Dijon, lors du premier tour des élections municipales de 2026, la gauche est fragilisée avec une liste d'union arrivant à peine à 9%. Le Parti communiste appelle à une recomposition des forces de gauche pour le second tour face à une forte abstention de près de 50%. Les communistes insistent sur l'importance de l'union pour éviter les dérives des droites. Lire sur dijon-actualites.fr