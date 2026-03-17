Résultat de l'élection municipale 2026 à Dijon : Nathalie Koenders face à Emmanuel Bichot, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dijon opposera Nathalie Koenders à Emmanuel Bichot. Thierry Coudert est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.

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12:02 - Nathalie Koenders se présente au second tour sans alliance À Dijon, Nathalie Koenders, en tête au premier tour des élections municipales avec plus de 39% des voix, ne forme pas d'alliance pour le second tour. Sa liste, 'Dijon écologique, sociale et attractive', reste identique, malgré des discussions infructueuses avec Michel Haberstrau. Koenders mise sur la mobilisation des électeurs pour valider sa stratégie au second tour. Lire sur dijon-actualites.fr

16/03/26 - 13:31 - Thierry Courdert (RN) annonce son maintien au second tour et attaque ses adversaires À Dijon, Thierry Coudert, le candidat du Rassemblement dijonnais, affirme que les électeurs ne doivent pas laisser les macronistes s'emparer de l'élection municipale de 2026. Se maintenant au second tour, il critique particulièrement Emmanuel Bichot pour son refus d'alliance avec sa liste. Coudert appelle ainsi à une mobilisation pour une alternative à l'actuelle municipalité. Lire sur infos-dijon.com

16/03/26 - 12:36 - Thierry Coudert refuse la demande d'Emmanuel Bichot pour le second tour À Dijon, Emmanuel Bichot, leader de la liste Agir pour Dijon, a remporté 25,83 % des voix au premier tour des élections municipales, se positionnant comme l'opposition principale. Il appelle à rassembler les partisans du changement pour le second tour, tout en demandant à Thierry Coudert de se retirer, une demande refusée. Bichot entend proposer des réformes sur plusieurs enjeux cruciaux lors de ce scrutin. Lire sur dijon-actualites.fr

16/03/26 - 05:31 - Emmanuel Bichot espère l'alternance avec Agir pour Dijon Emmanuel Bichot, candidat aux élections municipales de Dijon, exprime sa détermination à réaliser l'alternance après un premier tour où sa liste Agir pour Dijon a obtenu 26 % des voix. Ce résultat marque une progression significative depuis les sondages de janvier. Il appelle les électeurs à le soutenir au second tour pour un changement à Dijon. Lire sur infos-dijon.com

16/03/26 - 04:32 - Nathalie Koenders et Emmanuel Bichot se préparent au duel À Dijon, la maire sortante Nathalie Koenders arrive en tête du premier tour des municipales avec 39,13% des voix. Elle appelle les électeurs de gauche à se mobiliser face à une éventuelle fusion des listes de droite pour le second tour. Emmanuel Bichot, représentant la droite, souhaite le désistement de l'extrême droite en sa faveur. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 04:31 - Dijon affiche une forte participation aux municipales Les élections municipales de 2026 à Dijon ont montré une mobilisation électorale forte, avec un taux de participation de 52,98 % à la fermeture des bureaux. Contrairement à la Côte-d'Or où la participation générale a chuté à 57,43 %, Dijon a enregistré des chiffres en hausse par rapport aux précédentes élections. Plusieurs communes de la Côte-d'Or, comme Marsannay-la-Côte et Ahuy, ont vu des résultats variés avec des élections remportées dès le premier tour. Lire sur infos-dijon.com

16/03/26 - 03:32 - Olivier Minard s'engage contre l'extrême droite à Dijon À Dijon, Olivier Minard, candidat de La France Insoumise qui n'est pas parvenu à se hisser au second tour, s'engage fermement contre l'extrême droite en vue du second tour des élections municipales de 2026. Il met l'accent sur la nécessité d'une mobilisation citoyenne pour contrer cette montée inquiétante. Son message vise à rassembler les électeurs autour de valeurs démocratiques. Lire sur bienpublic.com

16/03/26 - 03:31 - Nathalie Koenders revendique sa première place Nathalie Koenders, la maire sortante de Dijon, a annoncé que sa liste "Dijon écologique, sociale, attractive" a remporté le premier tour des élections municipales de 2026 avec près de 40 % des voix. Elle appelle les électeurs à se mobiliser pour le second tour afin d'assurer une victoire à gauche. Koenders met en garde contre une éventuelle fusion des listes de droite-extrême et d'extrême-droite, considérée comme un danger pour la ville. Lire sur infos-dijon.com

15/03/26 - 22:28 - Les résultats partiels à Dijon Les résultats partiels à Dijon sur la base de 32,28% d’inscrits au premier tour des élections municipales. Nathalie Koenders 39,27%

Emmanuel Bichot 24,07%

Thierry Coudert 13,41%

Michel Haberstrau 8,67%

Olivier Minard 8,56%

Rémi Goguel 4,21%

Claire Rocher 1,26%

Camille Joyeux 0,55%