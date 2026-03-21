Résultat de l'élection municipale 2026 Foix : Fin de campagne sous tension pour les listes Foix en commun·e et Foix CAP 2032

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Foix oppose Alexandre Besson, Jérôme Matéos et Marine Bordes. Suivez le 2e tour en direct.

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11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Foix Il peut être éclairant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Foix. Lors de la première manche électorale à l'époque, Norbert Meler (Union de la gauche) a distancé ses adversaires en recueillant 61,96% des voix. À sa poursuite, Jérôme Azema (Divers centre) a capté 712 bulletins valides (22,98%). Ce succès d'emblée du candidat Union de la gauche a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Foix, ce décor pèsera irrémédiablement. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.

20/03/26 - 18:41 - Fin de campagne sous tension pour les listes Foix en commun·e et Foix CAP 2032 À Foix, des tensions émergent lors de l'entre-deux-tours des municipales de 2026, notamment entre les listes Foix en commun·e et Foix CAP 2032. La proposition d'une fusion des listes, suggérée par Alexandre Besson, a été refusée, entraînant des débats sur le respect des choix électoraux. Marine Bordes, la maire sortante, maintient la candidature de sa liste malgré les désaccords. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 06:14 - L'affiche officielle du 2e tour, les candidats de la triangulaire Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Foix sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Foix ce dimanche, il faudra donc départager Alexandre Besson, Jérôme Matéos et Marine Bordes pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Foix

18/03/26 - 02:26 - Les enjeux des municipales à Foix se précisent À Foix, les élections municipales de 2026 s'intensifient avec une triangulaire entre la maire sortante Marine Bordes, Jérôme Matéos et Alexandre Besson. Ce dernier a proposé une liste unique pour le second tour, mais cette idée a été rejetée, entraînant une compétition serrée. Les échanges révèlent des tensions autour de la démocratie locale et des stratégies électorales. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 19:57 - Des élections municipales à Foix avec des tensions À Foix, les élections municipales de mars voient Marine Bordes en tête avec 40,92 % des voix, suivie de près par Jérôme Matéos à 38,19 %. Alexandre Besson, chef de la liste 'Foix en commun·e', propose une liste commune pour le second tour, un concept inédit. Cette idée suscite débats et interrogations parmi les candidats. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 11:46 - Alexandre Besson fait une proposition surprenante pour le second tour À Foix, un second tour se profile après un résultat serré entre les listes dirigées par Marine Bordes (PS, Écolo, société civile) et Jérôme Matéos (Divers centre). La liste de Foix en commun, menée par Alexandre Besson (Divers gauche) arrivée 3e, propose une fusion à la proportionnelle de toutes les liste pour le second tour, dans un contexte marqué par une abstention de 43%. Cette proposition inédite pourrait redéfinir l'échiquier politique local. Lire sur gazette-ariegeoise.fr

16/03/26 - 02:21 - Marine Bordes en tête au premier tour à Foix Les résultats du premier tour des élections municipales de 2026 à Foix, en Ariège, donnent la maire sortante Marine Bordes en première position avec 40,92% des voix. Pour le second tour du 22 mars, elle fera face à deux autres candidats, Jérôme MATÉOS (Liste divers centre) arrivé deuxième avec 38,19% et Alexandre BESSON (Liste divers gauche) à 20,90%, dernier qualifié. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 19:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Foix Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Foix il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 17,93% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,97% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 13,45% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Foix comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 23,87% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 31,24% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Martine Froger.