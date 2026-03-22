Résultat de l'élection municipale 2026 à Foix : le jour de vote en direct jusqu'aux résultats
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Foix va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Foix est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
07:51 - Second tour des municipales à Foix : horaires des bureaux de vote
Les 9 bureaux de vote de la commune de Foix sont ouverts de 8 heures à 18 heures pour accueillir les citoyens. Dans le cadre des élections municipales 2026, les votants de Foix sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
21/03/26 - 11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Foix
Il peut être éclairant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Foix. Lors de la première manche électorale à l'époque, Norbert Meler (Union de la gauche) a distancé ses adversaires en recueillant 61,96% des voix. À sa poursuite, Jérôme Azema (Divers centre) a capté 712 bulletins valides (22,98%). Ce succès d'emblée du candidat Union de la gauche a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Foix, ce décor pèsera irrémédiablement. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
20/03/26 - 18:41 - Fin de campagne sous tension pour les listes Foix en commun·e et Foix CAP 2032
À Foix, des tensions émergent lors de l'entre-deux-tours des municipales de 2026, notamment entre les listes Foix en commun·e et Foix CAP 2032. La proposition d'une fusion des listes, suggérée par Alexandre Besson, a été refusée, entraînant des débats sur le respect des choix électoraux. Marine Bordes, la maire sortante, maintient la candidature de sa liste malgré les désaccords. Lire sur ladepeche.fr
19/03/26 - 06:14 - L'affiche officielle du 2e tour, les candidats de la triangulaire
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Foix sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Foix ce dimanche, il faudra donc départager Alexandre Besson, Jérôme Matéos et Marine Bordes pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Foix
18/03/26 - 02:26 - Les enjeux des municipales à Foix se précisent
À Foix, les élections municipales de 2026 s'intensifient avec une triangulaire entre la maire sortante Marine Bordes, Jérôme Matéos et Alexandre Besson. Ce dernier a proposé une liste unique pour le second tour, mais cette idée a été rejetée, entraînant une compétition serrée. Les échanges révèlent des tensions autour de la démocratie locale et des stratégies électorales. Lire sur ladepeche.fr
16/03/26 - 19:57 - Des élections municipales à Foix avec des tensions
À Foix, les élections municipales de mars voient Marine Bordes en tête avec 40,92 % des voix, suivie de près par Jérôme Matéos à 38,19 %. Alexandre Besson, chef de la liste 'Foix en commun·e', propose une liste commune pour le second tour, un concept inédit. Cette idée suscite débats et interrogations parmi les candidats. Lire sur ladepeche.fr
16/03/26 - 11:46 - Alexandre Besson fait une proposition surprenante pour le second tour
À Foix, un second tour se profile après un résultat serré entre les listes dirigées par Marine Bordes (PS, Écolo, société civile) et Jérôme Matéos (Divers centre). La liste de Foix en commun, menée par Alexandre Besson (Divers gauche) arrivée 3e, propose une fusion à la proportionnelle de toutes les liste pour le second tour, dans un contexte marqué par une abstention de 43%. Cette proposition inédite pourrait redéfinir l'échiquier politique local. Lire sur gazette-ariegeoise.fr