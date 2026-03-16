Résultat de l'élection municipale 2026 à Foix : Marine Bordes face à Jérôme Matéos, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Foix opposera Marine Bordes à Jérôme Matéos. Alexandre Besson est aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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16/03/26 - 19:57 - Des élections municipales à Foix avec des tensions À Foix, les élections municipales de mars voient Marine Bordes en tête avec 40,92 % des voix, suivie de près par Jérôme Matéos à 38,19 %. Alexandre Besson, chef de la liste 'Foix en commun·e', propose une liste commune pour le second tour, un concept inédit. Cette idée suscite débats et interrogations parmi les candidats. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 11:46 - Alexandre Besson fait une proposition surprenante pour le second tour À Foix, un second tour se profile après un résultat serré entre les listes dirigées par Marine Bordes (PS, Écolo, société civile) et Jérôme Matéos (Divers centre). La liste de Foix en commun, menée par Alexandre Besson (Divers gauche) arrivée 3e, propose une fusion à la proportionnelle de toutes les liste pour le second tour, dans un contexte marqué par une abstention de 43%. Cette proposition inédite pourrait redéfinir l'échiquier politique local. Lire sur gazette-ariegeoise.fr

16/03/26 - 02:21 - Marine Bordes en tête au premier tour à Foix Les résultats du premier tour des élections municipales de 2026 à Foix, en Ariège, donnent la maire sortante Marine Bordes en première position avec 40,92% des voix. Pour le second tour du 22 mars, elle fera face à deux autres candidats, Jérôme MATÉOS (Liste divers centre) arrivé deuxième avec 38,19% et Alexandre BESSON (Liste divers gauche) à 20,90%, dernier qualifié. Lire sur actu.fr

15/03/26 - 19:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Foix Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Foix il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 17,93% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,97% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 13,45% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Foix comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 23,87% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 31,24% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Martine Froger.

15/03/26 - 18:59 - Les défis socio-économiques de Foix et leurs implications électorales Dans la commune de Foix, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,38%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (47,63%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 087 €/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4679 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,04% et d'une population immigrée de 15,19% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,34%), témoignent d'une population instruite à Foix, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

15/03/26 - 16:58 - Foix : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Il y a six ans à Foix, le premier round des municipales avait vu 46,64 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 53,36 %) alors que le scrutin avait été maintenu en pleine épidémie de Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 77,49 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 22,51 %). La mobilisation atteignait de son côté 55,99 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 68,91 %, contre seulement 53,73 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez participative. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Foix sera en tout cas fondamentale dans le dénouement du scrutin.

15/03/26 - 15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Foix Les législatives à Foix organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Martine Froger (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 58,42% au premier tour, devant Jean-Marc Garnier (Rassemblement National) avec 31,24%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Foix avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 23,87% des votes. Le panorama politique de Foix a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre clairement de gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone pivot.

15/03/26 - 14:57 - Les électeurs de Foix avaient résolument privilégié la gauche il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Foix comme un bastion historique de la gauche radicale. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Foix accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 31,33%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 21,06%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,03% pour Emmanuel Macron, contre 36,97% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Foix accordaient leurs suffrages à Bénédicte Taurine (Nupes) avec 37,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,76% des suffrages.

15/03/26 - 12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Foix ? Du côté de la fiscalité de Foix, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 163 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 866 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 45,69 % en 2024 (contre environ 21,90 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 334 300 euros de recettes en 2024, contre quelque 2,1525 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 13,15 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.