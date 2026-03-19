Résultat de l'élection municipale 2026 Gap : La gauche choisit l'union pour le 2e tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gap oppose Roger Didier, Elie Cordier et Raphaël Leroux. Suivez le 2e tour en direct.

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13:23 - Les candidats présentent leurs visions pour Gap À Gap, les candidats aux municipales de 2026, Elie Cordier, Roger Didier et Raphaël Leroux, exposent leurs visions respectives du rôle de maire. Cordier prône une approche participative tandis que Leroux souhaite instaurer des référendums pour impliquer davantage les habitants. Les différences d’expérience et d’idées s'illustrent dans leurs discours. Lire sur ledauphine.com

08:26 - Les candidats débattent à Gap pour les municipales À Gap, les trois candidats aux élections municipales de 2026 ont débattu sur des enjeux importants de la campagne, face à la circulation de fausses informations. Ce débat met en lumière les défis auxquels ils doivent faire face pour convaincre les électeurs. Les candidats cherchent à se démarquer et à clarifier leurs positions. Lire sur ledauphine.com

06:36 - La gauche choisit l'union pour le 2e tour À Gap, les élections municipales de 2026 s'annoncent cruciales avec l'union de la gauche autour de la nouvelle liste 'Agir ensemble pour Gap', dirigée par Élie Cordier. Face à Roger Didier, le maire sortant de droite, cette coalition espère mettre fin à une longue domination politique. Les tensions sont palpables, mais l'unité de la gauche pourrait changer la donne. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 01:56 - Elie Cordier défie le maire sortant À Gap, les élections municipales de 2026 s'annoncent compétitives avec la candidature d'Élie Cordier, qui pourrait remettre en question le mandat du maire sortant, Roger Didier. Ce dernier est face à des défis croissants alors que Cordier gagne en popularité parmi les électeurs. Les enjeux locaux intensifient la concurrence électorale entre les deux candidats. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 13:05 - La liste du RN se maintient malgré le scandale À Gap, une enquête a été ouverte contre Yannick Magnier, colistier du Rassemblement national pour les municipales de 2026, suite à la diffusion de vidéos faisant l'apologie du nazisme. Le parquet a confirmé les investigations pour provocation à la haine raciale. Malgré ces accusations, sa présence sur la liste est maintenue, mais il ne siégera pas si élu. Lire sur laprovence.com

17/03/26 - 02:36 - Municipales à Gap : Roger Didier défend son projet face à l'opposition À Gap, le maire sortant Roger Didier souligne son avance de 14 points sur la liste d'Elie Cordier lors du premier tour des élections municipales de 2026. Dans un contexte politique tendu, il critique la fusion des listes de gauche, qu'il voit comme inappropriée. Roger Didier se dit déterminé à mobiliser les électeurs en se rendant sur le terrain sans concession. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 19:57 - Les alliés de Roger Didier se cherchent à Gap À Gap, les élections municipales de 2026 s'annoncent indécises après le premier tour. Roger Didier, le maire sortant, a obtenu 40,58 % des voix, mais l'ensemble des candidats de gauche a cumulé 48,49 %. Un second tour crucial se prépare, où la dynamique des alliances sera déterminante pour la victoire. Lire sur ledauphine.com

15/03/26 - 19:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Gap Le mouvement nationaliste ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Gap en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 21,47% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 41,11% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 18,15% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Gap comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,05% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,94% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,85% le dimanche suivant.

15/03/26 - 18:59 - Dynamique électorale à Gap : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Gap se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 40 656 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 969 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 11 015 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (73,51%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 2 538 personnes (6,24%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,73%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 27 451 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Gap démontre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.