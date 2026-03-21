Résultat de l'élection municipale 2026 Gap : Les candidats présentent leurs propositions pour améliorer la circulation à Gap

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gap oppose Roger Didier, Elie Cordier et Raphaël Leroux. Suivez le 2e tour en direct.

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11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Gap Les résultats des précédentes élections municipales à Gap ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour à l'époque, Roger Didier (Divers droite) a viré en tête en totalisant 54,18% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Charlotte Kuentz (Divers gauche) a rassemblé 3 281 voix (32,74%). Enfin, on retrouvait Marie-José Allemand (Divers gauche), réunissant 13,07% des voix. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Gap, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Face à ce succès éclatant, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.

20/03/26 - 13:36 - Les candidats présentent leurs propositions pour améliorer la circulation à Gap À Gap, les élections municipales de 2026 approchent et les candidats présentent leurs propositions pour améliorer la circulation dans la ville. Ils cherchent à répondre aux préoccupations des citoyens concernant la fluidité du trafic et la sécurité routière. Ces initiatives visent à transformer les infrastructures urbaines pour mieux s'adapter aux besoins des habitants. Lire sur ledauphine.com

19/03/26 - 16:51 - L'absence d'Isabelle David interroge À Gap, la liste 'Agir ensemble pour Gap', dirigée par Élie Cordier, est révélée pour les élections municipales de 2026, fusionnant les listes Union pour Gap et Ambitions pour Gap 2026. Parmi les 45 candidats, l'absence notable d'Isabelle David et d'autres élus sortants soulève des questions. Ce remaniement souligne les défis et les attentes pour la prochaine élection municipale. Lire sur ledauphine.com

19/03/26 - 13:23 - Les candidats présentent leurs visions pour Gap À Gap, les candidats aux municipales de 2026, Elie Cordier, Roger Didier et Raphaël Leroux, exposent leurs visions respectives du rôle de maire. Cordier prône une approche participative tandis que Leroux souhaite instaurer des référendums pour impliquer davantage les habitants. Les différences d’expérience et d’idées s'illustrent dans leurs discours. Lire sur ledauphine.com

19/03/26 - 08:26 - Les candidats débattent à Gap pour les municipales À Gap, les trois candidats aux élections municipales de 2026 ont débattu sur des enjeux importants de la campagne, face à la circulation de fausses informations. Ce débat met en lumière les défis auxquels ils doivent faire face pour convaincre les électeurs. Les candidats cherchent à se démarquer et à clarifier leurs positions. Lire sur ledauphine.com

19/03/26 - 06:36 - La gauche choisit l'union pour le 2e tour À Gap, les élections municipales de 2026 s'annoncent cruciales avec l'union de la gauche autour de la nouvelle liste 'Agir ensemble pour Gap', dirigée par Élie Cordier. Face à Roger Didier, le maire sortant de droite, cette coalition espère mettre fin à une longue domination politique. Les tensions sont palpables, mais l'unité de la gauche pourrait changer la donne. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 01:56 - Elie Cordier défie le maire sortant À Gap, les élections municipales de 2026 s'annoncent compétitives avec la candidature d'Élie Cordier, qui pourrait remettre en question le mandat du maire sortant, Roger Didier. Ce dernier est face à des défis croissants alors que Cordier gagne en popularité parmi les électeurs. Les enjeux locaux intensifient la concurrence électorale entre les deux candidats. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 13:05 - La liste du RN se maintient malgré le scandale À Gap, une enquête a été ouverte contre Yannick Magnier, colistier du Rassemblement national pour les municipales de 2026, suite à la diffusion de vidéos faisant l'apologie du nazisme. Le parquet a confirmé les investigations pour provocation à la haine raciale. Malgré ces accusations, sa présence sur la liste est maintenue, mais il ne siégera pas si élu. Lire sur laprovence.com

17/03/26 - 02:36 - Municipales à Gap : Roger Didier défend son projet face à l'opposition À Gap, le maire sortant Roger Didier souligne son avance de 14 points sur la liste d'Elie Cordier lors du premier tour des élections municipales de 2026. Dans un contexte politique tendu, il critique la fusion des listes de gauche, qu'il voit comme inappropriée. Roger Didier se dit déterminé à mobiliser les électeurs en se rendant sur le terrain sans concession. Lire sur ledauphine.com